歐盟指責義大利預算案 「前所未有」 偏離規則 風險資產下跌

義大利與歐盟的「預算之爭」愈演愈烈。

據彭博社報導，在給義大利財長 Tria 的一封公開信中，歐盟指責義大利 2019 年預算草案「明顯偏離」了歐盟規則，並要求義大利政府在 10 月 22 日之前修改提案。這意味著歐盟下周可能拒絕義大利的預算提案，而這在歐元區歷史上還未有先例。

歐盟稱，2019 年預算提案中，義大利政府支出過高，結構性赤字將上漲而不是下跌，義大利公債規模也不符合歐盟規則。歐盟稱，義大利「特別嚴重地違反了預算政策義務」，在歷史上「前所未有」。

義大利計劃增加政府開支 2.7%，較歐盟規定的增加 0.1%，超出 2.6% 之多。此外，預算提案中，義大利將經過經濟周期和一次性措施調整的結構性赤字增加了 0.8%，而歐盟此前建議將該值降低 0.6%。

同日，在與歐元區領導人的會談上，歐央行主席德拉吉也抱怨歐洲國家不遵守規則。他稱，「對歐盟內部規則的質疑會導致金融部門的狀況惡化，從而損害經濟的增長......」

會談中，德拉吉也似乎明確警告義大利稱，「沒有證據表明，破壞所有規則能夠導致繁榮，反而，這麼做的人要付出昂貴的代價。」

然而，義大利方面的態度也十分強硬。兩位領導人 Salvini 和 Di Maio 都明確表示，不會對該預算提案進行談判或調整。

周四，歐盟與義大利的對峙加劇了投資者對義大利新政府的擔憂情緒，義大利公債遭拋售，義大利 10 年期公債殖利率飆升至驚人的 3.68%，創歐元區經濟危機末期以來的歷史最高紀錄。一個經常用來衡量投資者緊張情緒的指標，10 年期意債殖利率與的 10 年期德債殖利率利差擴大至 320 個基點，創 5 年來新高。

歐元也跌至日低，歐元對美元匯率跌破 1.15。

受歐洲市場影響，周四，美股也全線下跌，吐出周一的全部漲幅。周四，標普 500 指數收跌 40.43 點，跌幅 1.44%；道瓊斯工業指數收跌 1.27％，那斯達克指數收跌 2.06%。

美國十年期公債殖利率和德債殖利率利差也漲至歷史高位。隨著聯準會明確表示將進一步升息，美國公債殖利率將進一步走高，而市場對於作為避險資產的德債需求將會上漲，從而使德債殖利率保持在低位。

義大利政府日前正式向歐盟提交２０１９年預算草案，堅持將財政赤字占國內生產總值的比例提高至 2.4%,，比義大利前政府的預期高出兩倍。歐盟官員和經濟學家認為，為了改善結構性赤字，義大利的名義預算赤字占 GDP 比重需要控制在 1.5%-1.7%。

雖然歐盟沒有實權去干涉成員國的預算，但是各國政府考慮到潛在的市場影響，還是儘量避免違規。如果歐盟委員會發現一個國家無視警告，堅持打破赤字規則，歐盟便可以開啟一個所謂的過度赤字程序－－在程序中，一個國家必須在截止日期前減少赤字，不然就會面臨相當於該國 GDP 0.2% 的罰款。