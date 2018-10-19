歐股盤前─市場關注義大利預算案、英國脫歐談判 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.5%

市場持續關注義大利預算案、英國脫歐談判進展，今 (19) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.5%。

台北時間週五下午 2 點 17 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.53%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.58 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.71 %，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.74%。

義大利預算案爭議未除，歐盟委員會表示，義國支出計畫過度，應提出合理解釋，雙方緊張關係升溫。

歐盟委員會要求，義大利政府必須在 10 月 22 日之前，修改預算草案。

另一方面，對於免除歐盟成員國愛爾蘭，與英國北愛爾蘭之間的邊境檢查一事，歐盟和英國遲遲無法取得共識，脫歐談判陷入僵局。

歐盟認為，若延長英國脫歐後的過渡期，有助達成協議，歐盟會員國將「積極考慮」。

美中貿易爭端、中東情勢，以及聯準會 (Fed) 升息前景，使避險情緒升溫，週四美股收低。

道瓊工業指數收跌 327.23 點 (1.3%)，至 25379.45 點；標普 500 指數收跌 40.43 點 (1.4%)，至 2768.78 點；那斯達克指數收跌 157.56 點 (2.1%)，至 7485.14 點。