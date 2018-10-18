歐盟要強化英國脫歐後的衍生品清算監管 美國不願意了！

美國最高金融監管機構之一的商品期貨交易委員會（CFTC）威脅道，如果歐盟不改英國退歐後重建監管清算機構的野心，它將阻止歐洲銀行對接美國期貨市場清算系統。

據英國金融時報稱，清算所必須給會員三個月的時間來轉移他們的業務，這個過程既昂貴又複雜。這也意味著歐盟委員會必須要在聖誕節前宣布有關衍生品交易的政策資訊，否者倫敦清算所將開始對其成員發出警告通知。

CFTC 主席 Christopher Giancarlo 在周三也表示，如果無法找到解決方案，CFTC 可以單方面採取行動，包括禁止歐盟銀行使用像芝加哥商品交易所（CME）這樣的美國關鍵金融機構系統。這可能對全球期貨清算市場都產生嚴重影響。

管理價值 400 億美元交易量的美國洲際交易所（Intercontinental Exchange）CFO Scott Hill 進一步稱：「這不僅僅是英國和歐盟的問題，防止這個市場崩潰對我們所有人來說都很重要」。

而美國和英國在拒絕由歐盟統一監管方面有著共同的訴求，雙方都都不希望把監管強化，並支持由各國獨立監管、彼此協作。

英國金融時報對此稱，儘管英美之間的談判不會很快取得突破，但由於談判取得的進展可能對非歐盟清算機構產生影響，美國已經加大了談判力度。

一直以來，倫敦金融城都是衍生品交易和清算的全球領先者，根據公開數據顯示，倫敦金屬交易所（LME）今年已清算了價值 174 兆歐元的衍生品，這個市佔率已經占到該市場 75％左右，而以歐元計價的掉期交易也已占到 90％。

如果英國清算所在脫歐協議中失去歐盟的授權，歐盟銀行將無法再使用英國的清算系統來處理衍生品交易，英國央行表示這可能會對金融穩定產生潛在影響，而這也將直接影響大多數歐盟銀行在倫敦金融城開展衍生品業務。

英國央行甚至稱，歐盟在這個問題上的損失要多於英國。一旦上述假設成立，那麼歐盟通過倫敦清算所清算的 90％的利率互換合約都將面臨嚴峻的清算價差損失。而對於倫敦清算所來說，從歐盟銀行獲得的衍生品業務僅占其全球業務總量的 14％。

但為了彌補英國脫歐的影響，布魯塞爾希望讓監管機構對倫敦清算所進行更直接的監管。雖然歐盟委員會有關清算所的改革方案正在緩慢通過布魯塞爾的立法程序審核，但各成員國在集中監管影響問題上仍存在分歧。

很明顯，作為全球金融市場的核心產業，清算所已演變成各當局之間的政治利益角逐場。

自金融危機以來，由於擔心期貨合約對金融穩定造成的潛在威脅，全球監管機構都在大力推動通過清算所處理衍生品交易。而清算所一直是金融市場的重要支撐，如果公司或銀行任何一方在衍生交易上出現違約，它都可以很好地管理這種風險。