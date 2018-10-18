韓國央行維持利率不變 經濟前景充滿不確定性

《彭博社》報導，韓國央行 (BOK) 於 18 日召開貨幣政策會議，由於美中貿易戰持續升溫，以及南韓就業增長薄弱，可能削弱經濟增長，韓國央行決定維持主要利率不變。



韓國央行週四決定將 7 天回購利率維持在 1.5%，該央行上一次升息為去年 11 月。韓國央行總裁李柱烈在本月初的談會曾暗示，政策寬鬆的程度應有所降低，使市場先前預測可能在 10 月份升息。



然而，韓國擔憂中美貿易戰恐波及經濟，同一時間，新興市場動盪亦有可能蔓延至該國，因此，韓國國內的就業情況有所減緩。

韓國央行在聲明中表示，與 7 月的預測相比，新的增長預測將「略微」降低，但認為經濟將持續以其潛力速度增長。央行將維持寬鬆的貨幣政策，同時審慎關注外部和內部的情況，包括家庭債務、低迷就業情況和主要國家的貨幣政策。



大華銀行的經濟學家 Woei Chen Ho 表示，韓國央行在降低寬鬆政策程度與疲弱就業市場和經濟增長減緩中，須找到平衡點。該銀行預測，未來幾個月，韓國的通膨應可在央行的 2% 目標附近，或是些微超過。

儘管如此，因美國聯準會 (Fed) 持續升息步伐，使韓美之間利差擴大，恐造成外資出逃，韓國央行有可能在 11 月或明年第一季進行升息。大華銀行預測 2018 年韓國 GDP 增長為 2.8%，2019 年增長 2.5%。

美國與韓國的 5 年期國債殖利率走勢

韓國執政黨與總統文在寅則希望韓國央行能進行升息，以控制首爾地區飆漲的公寓價格，政府的房地產政策，未能成功控制房價。