容克：若批准意預算案 其他國家會造反 但歐盟不能沒有義大利

歷時三個多月的義大利預算拉鋸戰已經到了最關鍵的時刻。

義大利內閣於周一晚批准了該國 2019 年的預算法案，已將預算框架發送給歐盟委員會進行審查。歐盟還有兩周的時間審核該預算案，來決定是否批准。而這份預算案中，2.4% 的赤字目標遠高於歐盟此前設定的標準。

當地時間 16 日周二，歐盟委員會主席容克在接受義大利安莎通訊社採訪時表示，如果歐盟批准義大利預算，將引起歐盟區其他國家的「激烈反應」（violent reaction）。如果歐盟接受義大利不遵守歐盟預算方面的規定，那麼「我們會被其他一些（歐洲）國家的辱罵和攻擊淹沒，他們會指責我們對義大利太靈活」。

隨著預算案的僵持不下，有關義大利脫歐（Italeave）的猜測也不斷發酵。當一位記者問容克是否認為，義大利退出後，歐盟還能獨善其身。容克肯定回答道，「不！」

他引用民調數據表示，大多數義大利民眾傾向於留在歐盟內部，並堅稱，在歐洲第三大經濟體－－義大利離開之後，歐盟肯定不復存在。他表示，「歐洲需要義大利，義大利也需要歐洲。」

英國金融時報報導認為，雖然容克否認了歐盟會因為預算問題懲罰義大利，但他暗示歐盟將拒絕接受義大利政府的預算草案。

Politico 報導稱，一名歐盟委員會高管透露，當前的形勢「微妙」，因為一方面，歐盟不希望和義大利政府爆發全面衝突，但另一方面「不可能給這樣的預算開綠燈」。

和歐盟標準差距大 義大利預算命運或近期揭曉

歐盟委員會有兩周時間回應義大利的預算案，兩大評級機構穆迪和標準普爾都將於下周公布對義大利評級的決定。預算問題將成為近期市場熱點。

本周四歐盟領導人將在比利時布魯塞爾舉行峰會，義大利預算料將成為峰會的棘手問題。屆時，義大利總理 Giuseppe Conte 將在會上發言。一些歐盟領導人希望可以推動歐盟批准義大利的預算草案。

容克本周二表示，歐盟對義大利的審核將會毫無「偏見」的進行。容克說，「歐洲是按規則運作的。新上任的政府必須尊重前任政府所說的話。」

容克周二還說：「（義大利此前）承諾的和今天呈現的內容之間存在差距。」 「我們將與我們的義大利朋友進行一場良性的辯論。他們知道他們的公債水平過高，並且其預算草案並未完全尊重歐元區部長的建議。」

在此之前，對於義大利 2.4% 的預算赤字目標，歐盟經濟和金融事務專員 Pierre Moscovici 就表示，義大利的預算金額與其此前的預期偏離「非常非常大」，幾乎肯定違反了規則。

而義大利經濟部長 Tria 表示，他「認為」他將能夠向歐盟解釋預算。

華爾街見聞此前提到，2.4% 的赤字比重大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%。歐盟官員和經濟學家認為，為了改善結構性赤字，義大利的名義預算赤字占 GDP 比重需要控制在 1.5%-1.7%。

儘管此前容克就曾警告，如果義大利無視歐盟規則，將引發希臘式的銀行業的危機，但目前看來，義大利政府不會輕易放棄其預算立場。

義大利副總理 Matteo Salvini 在新聞發布會上表示，「這項預算沒有創造奇蹟...... 但是為成千上萬的年輕人製造了工作機會。」 他還表示，「經過 137 天的執政，我認為我們可以為自己的所做所為感到滿意。」

周二，在回答記者有關提問時，容克也否認了自己對義大利的敵意。他表示，那些認為他是「反義大利人」的猜測是「垃圾」。

「他們攻擊我，侮辱我，但不提問題。請大家停止說我反對義大利。這是垃圾，是謊言。」

此前，容克曾多次表示不會放寬對義大利預算的要求。義大利民粹主義領導人甚至威脅要起訴容克造成了義大利公債殖利率的貶值。