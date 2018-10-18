與歐盟貿易談判進展太慢！美商務部長警告：總統耐心不是無限的

美國商務部長羅斯周二在布魯塞爾會見了歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom，隨後的記者會突顯了跨大西洋貿易摩擦升溫的風險。

歐盟首席對美談判代表重申，歐盟願意在工業品關稅方面與美國達成「有限的市場開放協議」，但指責美國沒有展現任何興趣來解決貿易糾紛。羅斯則敦促歐盟加快推進貿易談判，並稱「總統耐心不是無限的」。值得注意的是，羅斯負責調查美國進口汽車零部件是否危害國家安全。

據路透社報導，羅斯周三接受記者採訪時批評稱，與歐盟貿易談判的進展「不令人滿意」，美國總統川普感興趣「快速談判」並達成實質性的成果。雖然美國不會在談判期間對歐盟徵收汽車關稅，但羅斯也施壓稱，美國針對汽車貿易問題的 232 調查「將在必要時準備好」。

此前 Malmstrom 表示，美國在拖延與貿易協議框架有關的談判進程。美國新任駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）今日反駁稱，美國不是拖慢談判的那一方，恰恰是歐盟「完全沒有動作」，歐方談判團隊非常不配合，拒絕用任何有意義的方式來回應雙方討論過的「任何問題」。

《華爾街日報》分析指出，來自白宮頂級官員的批評提升了美國對歐洲汽車出口加征關稅的風險，但也不排除是川普政府慣用的威脅手段。羅斯表示，與歐盟的談判不需要拖成五年那麼久，這種談判「理應」採用配合的態度快速推進，最終結果會涵蓋關稅豁免和貿易標準：

「美國感興趣的是，能否下一次會面或者近期內某一個時點，就能達成切實的進展。總統的耐心不是無限的，美國認為目前進展不夠。美國感興趣與歐盟全面探索存在保護主義的領域，不談論標準的同時去討論關稅是不合理的，農業也必須涵蓋在最終的貿易協議內。」

9 月 11 日就有消息稱，歐盟貿易專員 Malmstrom 與美國貿易代表萊特希澤在布魯塞爾會面以重啟談判，並稱有望最早在 11 月解決部分技術性的貿易壁壘，達成一部分貿易協議。當時，雙方討論了如何推進談判和各自認為最優先的話題，期望在短中期內取得實際進展。

但經過數周的密切接觸後，雙方談判進展寥寥。9 月 25 日 Malmstrom 表示，歐盟與美國的貿易對話仍處於探索性階段；10 月 11 日她又含混地概述稱，歐盟對與美國就所有工業品和汽車展開談判持開放態度。本周她乾脆承認，歐盟和美國的關係「有點緊張」，目前聚焦於美國在監管方面的合作，新的貿易協議還沒有開始談判，等到 11 月再與美國貿易代表萊特希澤會面。

美國總統川普與歐盟委員會主席容克在 7 月 25 日達成了「暫時貿易停火」協議，美歐希望致力於促進彼此零關稅，並將汽車之外工業品的非關稅壁壘和補貼都降至零。川普將暫時不對歐盟汽車施加新的關稅，歐盟也同意進口更多美國大豆和液化天然氣。

但英國《金融時報》曾指出，儘管臨時停火協議暫時限制了新一輪美歐貿易摩擦升級的風險，美國對待貿易問題的態度和方式，以及川普政府對多邊貿易體系的質疑，還是令歐盟不滿。歐盟農業事務專員 Phil Hogan 曾表示，歐盟不歡迎「美國優先」的霸凌行為，希望雙方在能解決的問題上尋找方案，但反對美國來主導一切的談判條款。

美歐就汽車貿易的深化分歧尚未有彌合跡象。歐盟曾在 8 月 30 日鬆口稱，願意與美國談判取消包括汽車在內的所有工業品關稅。川普馬上回擊稱，歐盟對進口汽車零關稅的提議不夠好，歐盟消費者習慣買當地的車，而不是買美國車。「停火協議」達成後，他也多次重申，將對進口自歐盟的每輛汽車徵收 25% 附加關稅。

美國貿易代表辦公室周二已告知國會，打算與歐盟、英國和日本開展貿易談判。這是美國行政分與立法分支協商任何貿易協議條款的第一步，將允許政府簽署後協議後迅速通過國會兩院的表決。根據規則，美國在通知國會後 90 天內無法與歐日英三方展開談判，同時需要在正式開啟談判 30 天前遞交其談判目標。

川普並非真正熱衷「退群」，而是通過增加談判砝碼迫使對方就範，10 月初 NAFTA 修正成功意味著多邊自由貿易協定仍在運轉，為未來同歐盟、日本和英國達成雙邊及多邊的自貿協定提供了範本。