〈分析〉調升消費稅：日本經濟無法承受的痛？

在歷經兩次延緩之後，日本首相安倍晉三 15 日宣布，從 2019 年 10 月起，消費稅稅率將從現行的 8% 調升至 10%。然而，市場參與者認為，在日本經濟好不容易展現些微復甦時，在此時間點調升消費稅，將扼殺經濟增長。

日本國會在 2012 年 8 月通過上調銷售稅的提案，當時計畫在 2014 年 4 月將稅率從 5% 提升至 8%，並在 2015 年 10 月將稅率進一步上調至 10%。但在 2014 年上調消費稅後，日本經濟陷入衰退，因此安倍決定暫緩 2015 年調升銷售稅的決策。

而今年，日本經濟有所復甦，安倍為了使日本的社會福利體系更具可持續性，宣布在明年 10 月調升消費稅。

安倍的「擇時」技巧太差？

然而，安倍挑選的時機很糟糕，日本恐成美國總統川普貿易戰下一目標，美國致力於降低與日本的貿易逆差，預計將在明年 1 月開始貿易協定談判。同一時間，日圓正在走強，這些因素不利於以出口為主的日本經濟。

對安倍經濟學來說，自 2012 年以來經濟溫和成功，很大程度上要歸功於日圓兌美元匯率下跌 30%。然而，美國梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，美國在與日本的貿易協定談判中，將要求納入禁止貨幣操縱條款。

美元兌日圓走勢

消費稅的另一阻力：貨幣寬鬆恐提早結束？

另一方面，日本央行將再維持多久的寬鬆政策為未知數，若提早終止寬鬆政策，日圓勢必會走升，且股市將受影響，因該行目前約購入 5.7 兆日圓追蹤日股的 ETF。

日本央行認為，日本經濟可能處在準備好接受減少刺激措施的狀態，但安倍調升消費稅的決定，將扭轉此情況。央行的通膨目標為 3%，日本目前的通膨大約僅為目標的一半。

為應對不斷上升的社會福利和償債成本，而調升消費稅可能會適得其反，將進一步加劇日本勞動力市場不足的問題，並且可能會抑制支出，上調消費稅是在治療日本的不適症狀，但不是治療原因。

此外，日本的債務佔 GDP 百分比為 253%，為全球最高水平，2014 年時，此比例為 149%，引發人們對提升稅收的擔憂。

市場參與者認為，美國將啟動與日本貿易談判，且川普希望美元走弱，此時，若日本政府有做任何思考，就應該建議安倍第 3 次暫緩調升消費稅的決定，而不是調升稅率使消費者感到負擔。