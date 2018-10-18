上證指數收跌2.9% 失守2500關卡 中石油暴跌近8%

陸股 3 大股指今 (18 日) 全天開低走低，午後更遇中石油 (601857-CN) 大跌近 8% 影響，上證指數失守 2500 點，收報 2486.42 點，跌幅 2.94%，深成指報 7187.49 點，跌幅 2.41%；創指報 1205.03 點，跌幅 2.18%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：Sina

從盤面來看，海南、石油、煤炭、黃金、豬肉等板塊跌幅居前，粵港澳、酒店餐飲、國產軟體、券商等板塊跌幅較窄。兩市上漲個股不足 300 檔，逾百家公司跌停。

中泰證券首席經濟學家兼研究所所長李迅雷認為，A 股現在雖然已經跌至合理價位，甚至被低估，但市場往往會超漲或超跌，目前還在下跌的慣性，因此還要注意。

愛建證券表示，目前股指處於 2450-2650 的箱體區間，由於日線兩大跳空缺口和技術上乖離率的偏大對股指形成一定的牽引作用，週三兩市股指再創新低後出現單針探底的絕地反擊走勢，超跌技術性反彈呼之欲出，只是成交量依然有限。預期短期寬幅震盪的機率較大，投資人宜防範風險、控倉精選個股操作。

華林證券相信，目前市場的估值水平也是歷年來每次大底部的水平。結合經過幾年來的產能調整和去槓桿後，部分企業也逐步走出低谷，進入復甦階段。這些可作為日後重點關注對象。建議關注石油、石化類，保險，銀行，工程機械，5G 等相關領域龍頭個股。