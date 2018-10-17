李迅雷：陸股的春天是不遠 但很多企業熬不過冬天

中國證監會主席劉士余日前向股民喊話，表示陸股的春天已經不遠了。中泰證券首席經濟學家兼研究所所長李迅雷今天表示，春天的確不遠，但很多企業熬不過冬天。

李迅雷參加 17 日在杭州舉行〈2018 杭州灣論壇〉，談到劉士余的表態。李迅雷說，他對這句話持認可態度，陸股的未來前景看好，但也要熬過冬天才能享受春天。

因此，李迅雷也認為，其他地方政府應該考慮像深圳市政府一樣，對上市公司進行救助，幫助他們熬過冬天。

李迅雷表示，跟 2015 年相比，目前股權質押問題比之前還要更加嚴重，雖然去槓桿，但結果造成資產縮水。資產縮水之後，分母變小了，分子即便沒有變化，槓桿率又上去了。這個時候需要地方政府考慮措施進行救助，來熬過冬天。

他指出，本市場的波動反映了外界對於經濟預期的變化。股市經過長時間的調整，估值水準已大幅度下降，以本益比的中位數看，2015 年最高的時候是 70 倍，現在是 23 倍。以這個層面說，春天確實不遠。

另一方面，他認為，供給側的結構性改革使得社會的穩槓桿目標可以實現，部分槓桿的水準在下降。問題的關鍵，仍然在於能不能熬過冬天。

李迅雷說，當前的政策很多，每個政策拿出來看都有道理。但是這幾條政策的疊加效應，對企業可能帶來不利影響，因此仍需在政策上統籌考慮。