陸股低本益比公司急增 專家：撿便宜時仍應重視行業前景

大陸股市自 1 月高點以來已下跌近 3 成，造成附帶現象就是，超低本益比的公司快速增加，這些公司又以傳統產業為主。分析師指出，在比較本益比的同時，更應注意判斷，具體公司能否持續保持良好的獲利能力，以及面對風險的承受力如何。

數據顯示，TTM 本益比 (當前總市值 / 最近 4 個季度的淨利潤總額) 低於 10 倍的公司，至 10 月 17 日收盤止，已經由年初的 39 家增了 4 倍多，到 210 家，多家公司更來到 4 倍以下。以行業別來看，房地産、銀行、建築裝飾材料、鋼鐵、汽車、採掘等行業居多，尤其房地產業，低於 10 以下的多達 46 家。

市場人士認為，這雖然是股市接近底部的跡象，但是低本益比並不代表「滿地黃金」，特別是傳統行業的前景並不被市場看好，仍需格外留意。

超低 TTM 本益比的公司，例如光明地産 (600708-CN)，今年上半年分別實現凈利潤人民幣 15.98 億元、8.2 億元，而公司目前總市值為 70.42 億元，TTM 本益比僅 2.91 倍。

光明地產股價走勢圖 圖片來源：Sina

安陽鋼鐵 (600569-CN) 也是如此，公司過去 12 個月凈利潤為人民幣 26.3 億元，而公司目前總市值為 83.3 億元，計算可得，TTM 本益比為 3.17 倍。

對於獲利相比去年同期大幅增長，安陽鋼鐵解釋，隨著去産能的持續推進，鋼鐵行業供需總體平衡，優勢産能得以發揮，公司主要産品量價齊升，效應明顯好轉。其他鋼鐵企業也有類似現象。意即，如果這些鋼企能保持目前的盈利能力，投資者買入持有 5 年，就能收回全部本錢。

低股價同時帶來了高股息殖利率。以最新股價計算，多達 120 家低本益比公司，最近 12 個月的股息率超過 2.8%，其中 68 家公司的股息率超過 4%，方大特鋼、華聯控股、順發恒業、安信信托及方大炭素的股息殖利率甚至超過 10%。

低本益比的現象顯示了，市場對「夕陽行業」的不友善，對於在市場上遭遇明顯低估的股票，不少研究人士都對該現象有著自己的理解。看下來，他們的核心觀點主要圍繞「獲利無法持續」、「行業沒有前景」的要點展開。

例如，中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，在目前金融去槓桿的大背景下，銀行業的獲利能力和資産質量都存在較大不確定性，因此當前的低估值正是對這種不確定的風險溢價。房地産和建築業均屬於周期性行業，業績波動屬於中等水平。盡管最近一年內 ROE 有所增長，但現金流狀況都顯著惡化。

煤炭、鋼鐵屬於典型的強周期行業，業績波動位居行業前列，正是因為業績波動大，所以給的估值也不應該高。多位私募人士認可上述觀點，並承認，這也是目前市場的共識。