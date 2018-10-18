盤前財經大事搶先讀2018年10月18日

今日操盤前瞻

法說會：台積電、華友聯

除權息：國泰 20 年美債、國泰投資級公司債、國泰 5Y + 新興債、國泰 1-5Y 高收債、太設、台中銀、佐登 - KY、南茂

減資暫停交易：利華、鴻海、潤泰全、力銘、南茂

〈Fed 會議紀要〉不甩川普！Fed 12 月升息可能性大增

週四 (18) 聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要，與會者官員皆支持 9 月升息的決定，預示 Fed 12 月升息的可能性大為提高。該會議紀要中提到，這種逐步升息的做法，能在貨幣緊縮過快與過慢風險之間取得平衡。閱讀全文...

外匯政策報告中國列入觀察名單 台灣沒有上榜

美國財政部台北時間週四 (18 日) 上午向國會發布期待已久的外匯政策報告，由於中國不符合匯率操縱國的標準，因此並未列入匯率操縱國名單中，但中國卻與德國、日本、瑞士、韓國和印度一起列入觀察名單；台灣沒有上榜。閱讀全文...

G20 川習會震撼彈！美商務部長：美國與中國貿易談判「中斷」

外界普遍期望下月 G20 峰會的川習會能讓中美貿易戰出現轉機，然而，週三 (17 日) 美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 接受《CNBC》訪問時表示，美中貿易談判正處於「中斷」狀態。同時，美國總統川普公開回應，他不相信兩國已經準備好再次對談，為 G20 川習會行前投下一枚震撼彈。閱讀全文...

〈日 MLCC 廠擴產〉主攻高階車用領域 美中貿易還是最大變數

日本 MLCC 廠村田製作所 (Murata)、京瓷擬規劃擴產，外界關注是否將對台廠造成影響，法人指出，2 家廠商主要都是針對高階車用以及工規的部分進行擴產，與台廠產品有所區隔，短期國內業者營運的最大不確定因素，依舊還是美中貿易戰。閱讀全文...

iPhone XR 電信商搶先開跑預約 資費陸續出爐、手機最低 0 元起

今年蘋果 iPhone 新機中最被看好的 iPhone XR，將在周五 (19 日) 開放預購，不少電信業者與通路商已搶先公佈資費，亞太電信 (3682-TW) 與台灣之星即日起開放預約，遠傳 (4904-TW)、中華電信 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 預約將在 19 日起跑；德誼數位即日起也開放門市與線上登記，全國電子 (6281-TW) 則預計 19 日起推出線上預約。閱讀全文...



