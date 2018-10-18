台積電法說前夕 郭明錤發研報：台積電將成蘋果的大腦整合者

知名蘋果分析師郭明錤發表最新研報，指出隨著蘋果採用自家晶片成明確的長期趨勢，台積電 (2330-TW) 在蘋果供應鏈中最具有強勁優勢，加上台積電在產品設計和生產方面能力優於其他晶圓代工競爭對手，該報告指出，未來蘋果將愈來愈依賴台積電。

郭明錤指出，Apple 採用自家設計晶片趨勢明確，不利 IC 設計產業，台積電為最大受惠者，且蘋果採用自家晶片是一個明確的長期趨勢，故台積電在蘋果供應鏈擁有最佳能見度。

從短期來看，由於 iPhone XR 換機需求高於 iPhone 8，報告預期台積電明年第 1 季 A12 晶片訂單將優於今年第 1 季的 A11 訂單，看好其明年接單狀況，投資人將對蘋果供應鏈在明年的營運動能更具信心。

從中期來看，由於台積電掌握 iPhone 處理器晶圓代工供應及 Mac ARM 處理器生產兩大供應，因此預期台積電在未來兩年依舊能鞏固其在 A13 與 A14 晶片的獨家供應地位。

該報告也預期台積電將可完全掌控 Mac 設計與生產的時程，且透過降低成本以提高獲利，進而促成 Mac 市佔率的提升，為蘋果產品創造出差異化優勢。

長期來看，該報告預期未來 Apple Car 的高級輔助駕駛系統將支持高度自動化或全自動化，而目前僅有台積電的製程能滿足此系統的晶片效能需求，顯示台積電在產品供應鏈中佔據不可或缺的地位。

由於台積電在蘋果供應鏈中具有相當能見度，因此隨著蘋果市值邁向下一個萬億元的同時，台積電將成為其中最大受惠者。然而該報告也提醒，仍需注意新產品生產的延遲狀況以及市場需求不如預期的風險。