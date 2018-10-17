宜鼎攜手4家子公司「打群架」整合AIoT策略聯盟加速終端落地

工業儲存大廠宜鼎 (5289-TW) 今 (17) 日攜手旗下 4 家子公司安提、捷鼎、巽晨及安捷科「打群架」，宣布共同整合 AIoT 策略聯盟，串聯深度學習、邊緣運算、資料加速、傳輸等工業智能化技術，提供工控應用從雲到端的垂直整合，更深入著墨 AIoT 中最困難的「落地」工作。

宜鼎董事長簡川勝認為，台灣要發展 AIoT 就必須在每個產業環節進行智能化，過去幾年持續透過橫向的軟硬整合，在工業儲存領域早已導入 AI 思維，下一步要做的就是垂直整合，為應用市場提供雲到端的解決方案，這也正符合全球 AIoT 的大勢所趨。

簡川勝表示，雖說公司從工業儲存到資料傳輸等，已佈局許多年，但這是首次 5 家公司一起做產品的連結應用，未來會更深入著墨 AIoT 的「落地」工作。

由於要建置具備 AIoT 功能的智慧系統，所涉及的應用與技術相當廣泛，簡川勝解釋，落地之所以困難，在於過去單一系統業者可自行完成應用，但到了 AIoT 時代，必須軟硬、系統、智慧物件相互整合，也就是各家業者需要一起整合落地，並非單一公司就能輕易完成的。

安提、捷鼎、巽晨及安捷科均為宜鼎旗下子公司，持股安提近 80%、捷鼎約 3-4 成、巽晨約 32%，安捷科則約 25%，在這次 AIoT 策略聯盟中，安提為 GPU 邊緣運算技術供應商、捷鼎提供超高速陣列儲存、巽晨提供次世代高速 5G 連線方案、安捷科負責車聯網與物聯網的產品，宜鼎則扮演工業儲存與整合技術上的支援角色。