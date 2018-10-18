G20川習會震撼彈！美商務部長：美國與中國貿易談判「中斷」

外界普遍期望下月 G20 峰會的川習會能讓中美貿易戰出現轉機，然而，週三 (17 日) 美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 接受《CNBC》訪問時表示，美中貿易談判正處於「中斷」狀態。同時，美國總統川普公開回應，他不相信兩國已經準備好再次對談，為 G20 川習會行前投下一枚震撼彈。

羅斯表示：「美中貿易談判正處於中斷狀態，我不確信要把中美兩國現況稱為持續性的僵局，但現在似乎我們可能處於中斷的狀態。」

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross)。(圖：AFP)

不久後，川普在媒體公開回應：「他不相信這兩國已經準備好再次開始談話，中國還沒準備好，因為目前看來，中國每年要從美國拿走 5000 億美元。現在是時候停止了。」

白宮經濟顧問柯德洛 (Larry Kudlow) 上週日 (14) 坦承，兩國之間的關係最近並不樂觀。

先前美國和中國官員皆表示，兩國領導人可能會在下月 20 國集團 (G20）阿根廷峰會時舉行雙邊會談。對此羅斯直言可能性不高。他解釋：「不可能在那裡完成很多工作，G20 會議從未涉及到大量細節事項，兩國不能在一小時內完成一份數千頁的貿易協議。」

訪談中，羅斯還提及中國可能是在政治考量下，扼殺美國晶片大廠高通併購荷蘭恩智浦半導體交易。高通公司計劃收購該公司，但在中國監管機構遲未放行，導致這筆交易流局。

羅斯稱：「中國說這件事與中美貿易糾紛無關，但你永遠不會知道 (真假)。我所知道的是，其他國家都批准了，只有中國拒絕了。」

此前，中國官員表示，不簽署協議的決定屬於反壟斷議題，和中美貿易摩擦無關。

9 月底中國拒絕美方磋商要求，商務部副部長王受文當時稱，雙方要談判必須要平等對待、相互尊重。他痛批美國大規模的貿易限制措施根本是把刀架在別人的脖子上，非平等情況下，談判怎麼進行？

儘管美中談判陷入「中斷」，美國仍加緊腳步與各國展開協商，昨 (17) 日傳出美國有意分別與日本、歐洲聯盟及英國展開雙邊貿易協定的談判，預測最快將在明年 1 月中展開。