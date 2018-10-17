〈日MLCC廠擴產〉主攻高階車用領域 台廠估無影響 美中貿易還是最大變數

日本 MLCC 廠村田製作所 (Murata)、京瓷擬規劃擴產，外界關注是否將對台廠造成影響，法人指出，2 家廠商主要都是針對高階車用以及工規的部分進行擴產，與台廠產品有所區隔，短期國內業者營運的最大不確定因素，依舊還是美中貿易戰。

綜合外電報導，村田擬擴大岡山縣瀨戶內市子公司岡山村田製作所的生產規模，計劃在 11 月起新建生產大樓，預計明年 10 月完工，京瓷也傳出將於在鹿兒島現有廠區旁另建新廠擴產。

不過法人指出，村田新廠主要著重在高階車用 MLCC 與工規用 MLCC，京瓷則估計偏向應用於車用與智慧型手機，與台廠多應用於消費性電子領域有所區隔。

國內大廠國巨 (2327-TW) 也指出，2 家日廠的擴建項目主要為高階 MLCC 的部份，與公司主要拓展的一般標準品領域較無相關，華新科 (2492-TW) 也認為產品應用不同，對公司營運並不會造成影響。

至於美中貿易戰恐導致消費性電子終端需求減弱，國巨坦言，第四季淡季加上貿易戰影響，中國大陸客戶下單動能的確有趨緩，但需求尚能支撐價格，且擴產計畫還是會如期進行，預計今年底月產能將來到 500 億顆，明後年月產能分別再增加 100 億顆，主要跟著村田所退出的產品做擴產。

目前國巨、華新科透過靈活調整生產產品組合，除了有助產線稼動率維持高檔外，減輕美中貿易戰的衝擊，同時也能為明年第一季過年停工期間建立庫存。