iPhone XR電信商搶先開跑預約 資費陸續出爐、手機最低0元起

今年蘋果 iPhone 新機中最被看好的 iPhone XR，將在周五 (19 日) 開放預購，不少電信業者與通路商已搶先公佈資費，亞太電信 (3682-TW) 與台灣之星即日起開放預約，遠傳 (4904-TW)、中華電信 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 預約將在 19 日起跑；德誼數位即日起也開放門市與線上登記，全國電子 (6281-TW) 則預計 19 日起推出線上預約。

遠傳電信將於 19 日下午 3 點起接受 iPhone XR 預約登記，只需留資料即可完成預約，不需預繳任何費用。資費部分，遠傳推出 iPhone XR 38 折方案，綁約期間分為 36 個月、30 個月與 24 個月，資費範圍落在 999 元至 2699 元。

遠傳電信表示，先前 iPhone XS 開賣時推綁約購機，等同打 5.5 折資費方案，很受歡迎，加上考量消費者換機時間拉長，3 年以上換機客戶從 2 年前 9％增加至 15％，為催客換機，特別針對 XR 推出 3.8 折方案，若 iPhone XR 64G 搭配 1399 元方案，綁約 36 個月，購機價只要 10300 元，等同單機售價達 3.8 折。

中華電信也宣布 19 日中午 12 點起開放網路預約，但目前僅公布部分資費方案。若 iPhone XR 64GB 搭配大 4G 方案，手機最低 0 元起；若搭配搭配新精選購機方案，手機最低 10300 元起。

台灣大哥大也將於 19 日開放預約登記，綁約期間分為 30 個月與 24 個月，資費範圍落在 599 元至 2699 元。若 iPhone XR 64G 搭配 1399 元方案，綁約 30 個月，購機價只需 12300 元，再送近 3 萬元國內通話費；若用戶搭配舊機換新機優惠，最高還可折最高還可折 20800 元。

台灣之星已於即日起開放預約，綁約期間分為 30 個月與 24 個月，資費範圍落在 599 元至 1899 元，若搭配月租 599 元 (限 U25 學生 / O60 樂齡 / 網路門市) 或月租 799 元以上 (一般用戶)4G 勁速資費方案，可享有網速最高 500Mbps 的 4G 上網吃到飽、網內通話免費。

亞太電同樣從今日起開放預約，用戶可在 25 日前的預購期間內，到亞太電信全台指定門市申辦 496 單辦門號吃到飽方案，可享 4G 上網吃到飽與網內通話免費；10 月 26 日正式開賣後，至門市轉換為 iPhone XR 壹網打勁購機 30 期方案，前 3 個月月租費就有半價優惠，最高可省下逾 2000 元。

通路商部分，德誼數位即日起開放 iPhone XR 門市及線上登記，全國電子則將於 19 日起在全台 32 家指定門市接受線上預約，消費者可在 21 日前，上全國電子官網預約，26 日開賣之後依預約順序取貨，全國電子也推出購買 iPhone XR 手機刷指定銀行信用卡，最高可享 30 期免息分期優惠方案。