〈Fed會議紀要〉不甩川普！Fed 12月升息可能性大增

週四 (18) 聯準會 (Fed) 公布 9 月會議紀要，與會者官員皆支持 9 月升息的決定，預示 Fed 12 月升息的可能性大為提高。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 普遍預測，短期借貸成本將逐步增加，將與持續經濟擴張、強勁的勞動力市場，以及多數人預期的目標通膨保持一致。該會議紀要中提到，這種逐步升息的做法，能在貨幣緊縮過快與過慢風險之間取得平衡。

Fed 堅持漸近式升息，主要是為了避免通膨失控及經濟過熱，然而美國股市上週大跌動盪，Fed 遭川普接連開刀，抨擊 Fed 影響美國經濟健康，上週稱 Fed 「瘋狂」、「精神錯亂 (loco)」，以及變得「太可愛」，這週稱 Fed 是他的「最大威脅」。

雖然會議紀要中並未提及任何川普的批評，但討論內容表明了 Fed 並未對此感到擔憂。

E * Trade 投資策略副總裁 Mike Loewengart 表示：「就目前而言，聯準會已明確表示，儘管川普對其利率決策施壓，但他們仍專注於其議程。」

聯準會廣泛的共識提高人們預期 Fed 在今年 12 月進行第 4 次升息的可能，但會議紀要也提到，聯準會委對明年進一步升息的幅度存在分歧意見。

部分與會者預計，升息需要高到足以適度抑制經濟增長的水準，而有兩名與會者則表示，在沒有明顯經濟過熱和通膨上升的情況下，他們不贊成採取限制性政策。

Fed 官員預計，明年利率將升至 3.1%；2020 年為 3.4%，略高於長期「中性」利率 3% 的預估。

與 8 月舉行的聯準會上一次會議紀要相比，9 月會議紀要對圍繞經濟衰退可能性的討論較少。相反地，一些央行官員似乎看到美國經濟走強的一些跡象。

由於美國經濟穩健成長、就業表現強勁，上月 Fed 宣布升息 1 碼後，刪除了「貨幣政策寬鬆」的常見表述，市場解讀這代表本輪升息循環已接近尾聲。