中國未列入匯率操控國 卻列入觀察名單中

美國財政部台北時間週四 (18 日) 上午向國會發布期待已久的外匯政策報告，由於中國不符合匯率操縱國的標準，因此並未列入匯率操縱國名單中，但中國卻與德國、日本、瑞士、韓國和印度一起列入保持觀察名單。

儘管調查結果顯示，中國不是故意貶值人民幣，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 仍對中國發出警告：「美國財政部正在積極努力，以確保我們的貿易夥伴能夠消除阻礙自由、公平和互惠貿易的不公障礙。特別值得關注的是，中國缺乏貨幣透明度，而且近期人民幣疲軟。」

梅努欽在聲明中提到，為了實現更公平、更平衡的貿易，將繼續監督和審查中國的貨幣做法，包括與中國央行進行持續的討論。

外匯政策報告結論中提到，中國政府對中國央行的直接干預有限。儘管如此，美國財政部仍然批評中國政府不進行更多以市場為基礎的改革，以加強對人民幣的信心。

中國未列入匯率操縱國名單消息對正在進行的中美貿易戰帶來緩解，先前美國對超過 2500 億美元的中國進口產品徵收關稅，引發兩國近期陷入貿易冷戰期。

美國自 1994 年以來未將中國列入匯率操縱國，美國總統先前屢次砲聲隆隆指責中國操縱人民幣的狀態，因為這有助於中國出口商減少受到關稅的影響。

國會制定的標準中，匯率操縱國必須符合下列 3 項條件：第一，貿易夥伴國與美國貿易順差至少 200 億美元；第二，貿易夥伴國經常帳順差金額高於其 GDP 3%，第三，貿易夥伴國對貨幣市場持續性進行干預，並且年度內重複進行淨外匯購買金額超過 GDP 之 2%。

Bannockburn Global Forex 的首席市場策略師 Mar Chandler 分析，中國不符合被稱為匯率操縱國的所有標準。符合條件的國家將有巨額經常賬戶赤字，政府會介入貶低貨幣。中國今年有盈餘，也一直試圖阻止人民幣走弱。然而，巨大的貿易逆差卻成為問題。

Chandler 認為，消息公布前美國退出萬國郵政聯盟，為了就是反對中國享受運費折扣，這份外匯政策報告也針對中國進行警告，種種的做法只代表川普政府正在大力地施壓中國。