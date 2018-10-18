美國未將中國列為匯率操縱國！離岸人民幣兌美元升破6.93

美國財政部在美東時間 10 月 17 日周三公布了半年度匯率政策報告，未把中國列為匯率操縱國，即認為中國沒有操縱匯率以獲取不公平貿易優勢。

這是今年春季貿易爭端加劇、主要貿易夥伴國貨幣對美元大幅貶值以來的首份匯率報告，也是美國總統川普 2017 年 1 月就任以來，美國財政部第四次作出這一認定，上一次是在 4 月 13 日發布的半年度匯率報告中。

這一消息符合市場預期，消息發布後，離岸人民幣兌美元依舊跌破 6.93 關口，報 6.9304 元，略好於北京時間 10 月 18 日 04:18 所獲得的日低 6.9317 元。20 分鐘後，離岸人民幣升至 6.9256。

離岸人民幣（CNH）兌美元在 17 日紐約尾盤跌幅擴大至 180 點，或 0.26%，刷新日低至 6.9317 元，跌破 6.93 關口。台北時間 18 日 04:59 報 6.9302 元，較周二紐約尾盤跌 172 點，盤中交投於 6.9069-6.9317 元區間。周三亞太早盤，離岸人民幣兌美元一度走高至 6.9069 元，隨後因美元指數走高而承壓。

在報告發布前，在岸人民幣兌美元（CNY）於台北時間 10 月 17 日 23:30 收報 6.9235 元，較周二夜盤收盤跌 110 點；全天成交量 377.54 億美元，較周二增加 2.56 億美元。

這份針對 12 個美國主要貿易對象國及瑞士的《國際經濟和匯率政策報告》認為，主要貿易夥伴均未操縱貨幣匯率，與 4 月的半年報一樣，本次報告依舊將中國、德國、印度、日本、韓國和瑞士等六國列入匯率政策監測名單。與去年 10 月的報告相比，印度在今年被新列入了這份名單。另據彭博社報導，印度更加接近在未來六個月被移出匯率觀察名單，報告還特意點明了德國對美國的貿易順差形勢。

路透社指出，這份半年報說明川普政府保持了克制，拒絕將中國列為匯率操縱國。美國財長姆努欽表示，美國將密切留意中國的匯率變動，也會與中國央行繼續對話。人民幣近期走軟，可能會惡化中國對美國的貿易順差。瑞信認為，這份報告為新興市場排除了一個風險，有利於提振市場情緒。

據中國政府網，李克強總理在 9 月 19 日出席 2018 年天津夏季達沃斯論壇開幕致辭中表示，近期人民幣匯率走勢出現一定幅度波動，中國決不會走靠人民幣貶值刺激出口的路。中國堅持市場化匯率改革方向不變，不僅不會搞競爭性貶值，還要為匯率穩定創造條件。中國經濟基本面穩健、國際收支平衡、外匯存底充裕，人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

中國央行行長易綱上周末也在 2018 年 G30 國際銀行業研討會上發言指出，當前中國經濟增長穩定，目前貨幣政策保持穩健中性，既未放鬆，也未收緊。今年上半年中國經常帳戶出現赤字，全年可能小幅盈餘，預計不足 GDP 的 1%。以上表明，中國經濟增長已主要由國內需求推動，消費和服務業成為主要驅動因素，對外盈餘不斷縮小。

一些國家在過去多次被美國指控為匯率操縱國，但 1994 年以來，美國再未把任何國家列為匯率操縱國：

美國財政部於 2016 年 4 月首次設立匯率政策監測名單，認定標準有三條：該經濟體與美國貿易順差超過 200 億美元；該經濟體經常帳戶順差占國內生產總值比重至少為 3%；該經濟體持續單邊干預匯率市場。

如果一個經濟體滿足全部三條標準，不代表懲罰措施立即實施，美國將與該經濟體進行商談，並可能出台報復性措施；而如果只滿足其中兩條，該經濟體將會被納入匯率政策監測名單進行密切觀察。

2018 年中期選舉之際，川普政府在大打貿易牌的基礎上，希望給選民樹立更多為國牟利的形象，又希望避免讓對手國通過競爭性貶值來削弱貿易爭奪上獲得的成功，所以力求通過匯率操縱國的帽子來壓制對手。

彭博最新的報導稱，美國財長努欽表示，美國尋求在與日本的貿易談判中加入匯率條款，以防止競爭性貶值。

另據新華社觀察，在川普上任後，如果美國與一個經濟體的貿易逆差占美國總體貿易逆差的比例較大，即便該經濟體僅滿足上述標準的一條也會被列入監測名單。

據彭博社分析，除了中國之外，本次半年度報告中印度、泰國和德國的定性最令人關注。2017 年印度對美國的貿易順差為 229 億美元，超過了 200 億美元的門檻。德國從 2016 年 4 月起就進入了匯率政策監測名單，川普就任後屢次嚴厲批評德國龐大的經常帳戶盈餘。泰國實際上滿足被列為匯率操縱國的全部三個條件。

4 月的半年報中，俄羅斯、泰國、印尼、越南、愛爾蘭和馬來西亞都被列入擴大化的評測國家名單。荷蘭國際集團（ING）外匯策略師 Viraj Patel 表示，拓展考察名單是個清晰的信號，美國政府想要核心貿易夥伴的貨幣政策擁有更高透明度，同時，「這顯然也意味著在中期內避免美元過強的意圖，這是美元政策微妙但重要的轉變，市場不應忽視這一信號。」

美國政府把貨幣匯率問題提上貿易談判的議題，反映出對美元升值的擔憂——隨著聯準會持續提高利率，全球資金正回流美國，美元相對於其他國家貨幣的匯率由此被推高至十六年來的最高水平。

英國衛報稱，一些美國的貿易夥伴國貨幣對美元匯率確實在最近幾個月大幅貶值，但其中很大一部分是因為美元對其他貿易夥伴國貨幣平均升值 7% 的緣故。美元這波升值恰好是川普出台的一系列政策的結果，比如大規模減稅和增加財政開支。