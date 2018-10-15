調查：人行料將出手穩匯 別賭今年人民幣會貶破7

《彭博社》最新調查顯示，中國政府不太可能放手，任由人民幣於今年內貶破 7，預估人民銀行將祭出一切手段，穩定匯市。

本次調查，共有 18 名交易員及分析師受訪，其中僅 3 人認為，人民幣會在今年貶破 7；多數受訪者則預估，「破 7」的發生時間，為明年年中。

近 6 個月來，人民幣兌美元下跌近 9%；中國人行於 10 月 7 日宣布降準，釋放人民幣 1.2 兆元資金，此為人行今年以來，第 4 度調降存準率。

中國人民銀行行長易綱日前表示，中國不會把人民幣，當作對應貿易摩擦的工具。

不過，他也強調，貿易爭端使經濟下行風險增加，就存款準備金率、利率政策而言，「我們有足夠的調整空間」。

Credit Suisse Private Banking 策略師 Julian Wee 指出，貿易爭端所帶來的不確定性，將使人民幣匯率疲軟，但北京當局會盡可能避免市場負面情緒擴大。

瑞穗銀行資深外匯策略師 Ken Cheung 說，若人民幣貶破 7，恐使中國經濟、金融穩定，面臨災難。

Ken Cheung 強調，人民幣不太可能於今年內貶破 7，人行將採取一切手段，穩定匯市。

渣打銀行大中華區與北亞首席經濟學家 Ding Shuang 預言，假如人民幣貶破 7，將導致新興市場貨幣疲軟。

台北時間週一 (15 日) 下午 4 點 21 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣走揚 0.08%，至 6.9280。