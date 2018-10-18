〈每日外資外匯觀點〉美元提防政治風險臨近、歐元未來三個月1.15整理

美國聯準會會議紀要持續在逐步升息上達成廣泛共勢，傳達明確的鷹派訊息，激勵美元指數周三一度來到 95.6634，創下近三周來最大漲幅。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 分析師指出，聯準會九月份會議紀要暗示未來將持續漸進式升息，市場並預期美國利率最終高於中性水平約 3% 以上。

摩根士丹利董事總經理 Jim Caron 認為，目前通膨過熱的風險雖很小，但聯準會傳達的信息是通膨過熱若超出預期，未來將可能升息至 3.00% 以上。

美元提防政治風險從歐洲轉向美國

另一方面，美國中期選舉將到來，政治風險正從歐洲轉向美國。道明證券預期民主黨將在中期選舉中拿下眾議院，共和黨可能守住參議院的多數席位，兩黨在基建支出或稅收政策的分歧可能打壓美元；而且該機構模型顯示，美元被高估 7% 左右。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐元未來三個月 1.15 附近整理

丹斯克銀行表示，強勁的美國經濟數據將讓美國聯準會持續升息步伐，對美元將形成進一步支撐。

而在歐元方面，儘管歐洲央行對通膨前景愈來愈有信心，但不急於加速推動貨幣政策正常化，從短期來看，義大利政局和英脫歐協議談判的風險下，預期未來三個月內，歐元兌美元將在 1.15 附近進行整理。

從中期來看，隨著歐洲央行升息的腳步逼近，近年來歐元資本外流將減緩，歐元將獲得支撐，預期未來一年內，歐元兌美元上看至 1.25。

摩根大通對未來幾個月的走勢不看好，在美元走強、義大利預算不確定及歐美經濟表現持續背離下，歐元兌美元將持續走低，年底目標價將來到 1.13。