銀行在央媽懷裡躺着賺錢——聯準會揭露流動性套利的秘密

央媽永遠都是媽，無論中美。

過去十年來，美國的銀行們都會玩一個穩賺不賠的流動性套利： 以相對低的隔夜利率在銀行同業拆借市場借錢，轉頭存入聯準會，賺取央媽給出的相對高的存錢利率。

聯準會為了吸收資金而支付給銀行的利率有兩種：超額儲備金利率（IOER）和隔夜庫藏股利率（ORR）。

為了鼓勵銀行存錢，從 2008 年 10 月開始，聯準會開始對超額準備金支付利息。隨著他們實施 QE 政策，準備金的規模越來越龐大， 最終迫使聯準會開始使用超額準備金利率和隔夜逆庫藏股利率來控制聯邦基金利率（FFR）。

當年 12 月，聯準會將聯邦基金目標利率區間下調至 0-0.25%，這使得超額儲備金利率從金融危機前的利率走廊下限變成了上限，隔夜逆庫藏股利率變成了事實上的下限。

很明顯，銀行從聯準會套利的遊戲能夠持續數年，關鍵就在於： 超額準備金利率高於聯邦基金利率和隔夜庫藏股利率。

然而，聯準會當前這輪的多次升息讓這個遊戲的吸引力大為遜色了。聖路易斯聯儲（Federal Reserve Bank of St. Louis）研究官員、經濟學家 Fernando Martin 在近日發布的一篇論文中提到了這一點。

下圖是聯邦基金利率、超額準備金利率以及超額準備金的變動情況，可以看出，聯邦基金利率和超額準備金利率隨著升息雙雙走高，利率之差顯著收窄，超額準備金規模隨之明顯減少：

截至 10 月 13 日，超額準備金利率從 08 年 10 月 23 日提升利率首日的 1.15% 一路攀升到現在的 2.20%：

當年時任聯準會主席柏南奇曾解釋，向銀行的超額準備金支付利息，目標是按照聯邦基金利率水平為銀行間隔夜貸款建立一個「底部」。當時就有分析師表示，提高超額準備金利率會讓銀行更樂於往聯準會存錢，而不是借出資金。

換句話說，柏南奇等於是讓聯準會送給銀行免費的錢。

那麼，銀行躺着從聯準會賺來的錢到底有多少呢？

按照當前 1.747 兆美元的超額準備金規模，以及 2.20% 的超額準備金利率測算，聯準會送給銀行的錢大約為每年 384.34 億美元。

與美國的銀行相比，歐洲的銀行們簡直是慘不忍睹：在歐洲央行存錢不僅沒利息，反而還要給歐洲央行給利息錢……

這是因為歐洲央行從 2014 年 6 月 6 日開始實施負利率，當時的隔夜存款利率降至 - 0.10%。此舉主要是為了刺激銀行將更多資金貸出去提振經濟、打壓歐元匯率，而不是存在央行吃利息。

還有一個不為大眾覺察的事實：正如華爾街見聞在近三年前提到的，世界上規模最大流動性套利交易玩家正是聯準會自己。

雖然聯準會要給銀行儲存的超額準備金支付利息，但他們轉手用這些錢購買美國公債和機構發行的抵押貸款支持證券（MBS），從這些資產中獲得比超額準備金更高的收益。從某種角度說，這也是一種資金套利。