在上周美股大跌前夕 機構投資者大規模「精準」出逃

上周的美股大跌震驚了市場，更令人吃驚的消息來自全球最大資管公司貝萊德（BlackRock）主席、首席執行官 Larry Fink：機構投資者們早就趕在這波大跌前大規模減倉了。

Larry Fink 在周二接受 CNBC 採訪時稱，他已經看到大批量的資金趕在上周大跌前出逃，主要是因為市場恐慌情緒增加。

在散戶、iShares 基金、機構投資者這三類貝萊德的客戶類別中，只有機構投資者出現資金凈流出。在貝萊德指數和活躍產品中，有多達 248 億美元的機構投資者資金在第第三季被贖回：

根據彭博追蹤的數據，今年第三季的貝萊德機構資金凈變動規模是 2015 年第第二季以來最大的。其中，長期類凈資金流入僅 106 億美元，創出了 2016 年以來的最低水平。

比機構投資者跑得還要多的是非 ETF 股指類產品，資金出逃規模多達 308 億美元：

Larry Fink 解釋說，機構投資者撤離資金主要是因地緣政治的不確定性而削減風險敞口：

他們還沒搞完全理解政治不穩定性，對全球貿易局勢深感擔憂。很多客戶都在問的是：收益見頂了嗎？

「市場非常焦慮，」在談到貝萊德的機構資金外流時，彭博社援引 Edward Jones 分析師 Kyle Sanders 這樣表示，「這可能預示着本季度資管行業中的其他公司的資金流動前景也不是很好。」

瑞信（Credit Suisse）分析師 Craig Siegenthaler 稱，貝萊德的第三季收入和長期資金凈流動數據低於他的預期。他將這種疲軟態勢總結為「整個行業普遍的去風險行為」。

不過，貝萊德 iShares ETF 在第第三季出現了 337 億美元的資金流入。iShares 系列基金是貝萊德被動管理業務的明星產品，全球共有 800 多隻 ETF，其規模在貝萊德所有管理的資產中占比約為三分之一。

上周，美股曾連續兩日慘遭血洗，道指兩日跌近 1400 點，標普 500 指數一度六連跌，納指也在跌入技術性回調區間徘徊，市場陷入「極度恐懼」。

當美股陷入劇烈震盪時，很多分析人士說美股見頂了、企業盈利增長見頂了。對此，Larry Fink 持有不同的看法，認為短期內還不至於見頂，好時光還會持續幾個季度。

但他也承認利潤增長確實有壓力，「企業現在確實面臨盈利壓力，工資正在攀升，雖然這有利於整體經濟但它會影響利潤。整體上看，你們將看到更多恐慌。」

當日稍早，貝萊德公布了高於市場預期的財務報告，其所管理的資產總規模年增率擴增了 8 個基點，高達 6.4 兆美元。