〈道瓊暴跌800點〉川普說Fed「瘋了」 但這三人都挺鮑爾

週三美股重挫，美國總統川普把矛頭指向聯準會 (Fed)，稱 Fed「瘋了」，升息是個錯誤；不過，包括英國央行行長卡尼、國際貨幣基金(IMF) 總裁拉加德，以及渣打主席韋浩思等人，皆對 Fed 主席鮑爾的作為，表達認同。

昨日標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

週四亞股哀鴻遍野，日經 225 指數收跌 3.89%；南韓股市收跌 4.44%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

根據 CNBC 報導，雖然川普將每股暴跌一事，歸咎於 Fed 升息，但英國央行行長卡尼今 (11) 日表示，鮑爾是「真正了解美國與全球金融體系的人」。

IMF 總裁拉加德也說，她不會把鮑爾和「瘋了」的說法，加以連結，「據我觀察，他 (鮑爾) 和他的成員，都是依據實際資訊做決策，且態度相當嚴肅、堅定。」

渣打主席韋浩思 (José Viñals) 稱，維持 Fed 的獨立性，是非常重要的「公共利益」，「這是值得珍惜的，對國家領導人來說，尤其如此。」