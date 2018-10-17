美國對伊朗制裁 竟意外提振俄羅斯經濟？

近期美國對伊朗的制裁造成了俄羅斯石油和盧布的價格出現分歧，使俄羅斯原油價格上漲，貨幣價格下跌，可能在無意間幫助了俄羅斯的經濟。

自 8 月中旬以來，俄羅斯主要出口石油價格上漲了近 14%，很大程度上是由於美國對伊朗的制裁即將恢復，扼殺伊朗的原油供應，導致全球價格上漲。

與此同時，俄羅斯盧布兌美元匯率自 4 月以來下跌了 15%，當時川普政府因干涉 2016 年總統大選以及對烏克蘭和敘利亞的軍事干預而對俄羅斯實施的制裁。

因此，以美元計價的石油價格上漲，而美元計價的石油在轉換回較弱的盧佈時價值更高。據報導指出，2017 年底一桶出口石油為俄羅斯賣家帶來 3,835 盧布的獲利，到今日則能帶來 5,262 盧布，成長了 40%。

在美國對伊朗的制裁中，最大贏家是俄羅斯石油巨頭俄羅斯石油公司 (Rosneft) 和盧克石油公司 (Lukoil)，兩家公司的股價今年分別上漲了 56% 和 39%。

這些結果似乎說明了美國的制裁往往對改變他國政府的不良行為幾乎沒有作用。在俄羅斯的情況下，克里姆林宮特別適合抵禦來自美國的制裁，因為該國主權債務負擔少，僅佔 GDP 的 17%，並且擁有大約 5000 億美元的巨額外匯儲備。

據卡內基莫斯科中心的學者 Andrey Movchan 表示:「雖然西方政客喜歡談論盧布的價值下跌，但今年到目前為止，匯率下跌 25% 實際上是對國家預算的一種祝福，」Movchan 說道:「幸運的是，俄羅斯的美元資金流入是由石油出口所推動的，政府的社會支出項目則是盧布計價。」