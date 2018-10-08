無視美國制裁 印度11月將購買900萬桶伊朗原油

美國對伊朗的下一波制裁，將於 11 月初生效；但印度能源部長 Dharmendra Pradhan 今 (8) 日證實，印度將繼續進口伊朗原油，預計下個月購買約 900 萬桶。

台北時間週一下午 4 點 16 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.21%，至每桶 83.14 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.01%，至每桶 73.59 美元。

布蘭特原油期貨價格下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

CNBC 引述路透消息指出，Pradhan 週一證實，印度將繼續向伊朗購買原油。

報導稱，印度石油公司 (IOC) 計畫於 11 月購買 600 萬桶伊朗原油；而芒格洛爾煉油和石化(Mangalore Refinery and Petrochemicals)，預計購買 300 萬桶。

Pradhan 也透露，印度正在考慮，透過使用印度盧比等其他支付方式，向伊朗購入原油；這意味著，印度企圖繞過美國對伊朗的制裁，用有別於主流 (美元交易) 的做法，繼續進口伊朗原油。

值得注意的是，美國國務卿 Mike Pompeo 上個月宣稱，川普政府會考慮，為印度等伊朗原油買家提供豁免，但最終目標，仍是使伊朗原油出口「歸零」。