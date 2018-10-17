總統提名Fed主席 事後往往不同調

提起總統對聯準會 (Fed) 指指點點，最顯著例子莫過於前 Fed 主席馬丁 (William McChesney Martin)，他幾乎成了詹森(Lyndon Johnson) 總統的眼中釘。

由於川普總統屢屢批評 Fed 及其主席鮑爾，讓這件事又浮上了枱面。

1965 年底，由於減稅引發通貨膨脹跡象，且越戰如火如荼，Fed 調高了短期利率。

詹森隨即邀請馬丁至他的農場，並三令五申要求他改弦更張。但馬丁拒絕退讓，結果在 1966 年初，重貼現率五年來首度上升。

馬丁的傳記作者布瑞納 (Robert Bremner) 寫到 " 馬丁稍後承認，他感到震顫，但仍決心堅守立場，不羞辱這位美國總統。

葛林斯班的前首席顧問任哈特 (Vincent Reinhart) 認為，詹森總統的這一幕顯示，公開批評 Fed，只會有反效果。

馬利蘭州大學教授莫里斯 (Irwin Morris) 說，簡言之，少有證據顯示，Fed 呼應了總統的指示

，管理其貨幣政策。

任哈特說，白宮要影響 Fed，透過走後門，影響更大。

但川普政府可不是走後門的政府，大家都知道川普會直接抨擊 Fed。

週二，川普再度對 Fed 開火。他稱 Fed 是他的最大威脅，並說他對 Fed 主席鮑爾感到不悅，對 Fed 的二位副主席同樣感到不悅，因為他們都支持升息。

川普說：「我提名了鮑爾，這或許對，或許錯。我還提名了其他二位人選，也對他們感到不悅。」