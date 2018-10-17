處理完加拿大後 白宮準備與歐、日、英展開貿易談判

美國貿易代表署 (USTR) 週二 (16 日) 通知國會，美國將與日本、歐盟及英國展開雙邊貿易協定談判。根據貿易促進授權法 (TPA) 規範，美國政府需在與他國啟動貿易談判前 90 天通知國會，因此預計談判最快將在明年 1 月中展開。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 週二致信給民主黨參議員 Chuck Schumer、共和黨參議員 Orrin Hatch、共和黨眾議員 Paul Ryan 與民主黨眾議員 Nancy Pelosi，正式通知國會貿易談判啟動計畫。

日本、歐盟及英國為美國最重要的貿易夥伴之一，Lighthizer 在聲明中表示，通知國會將啟動上述 3 項雙邊貿易談判為「重要里程碑」，並強調此舉為應美國總統川普所要求而採取的。

美國過去幾個月的貿易逆差數字 (資料來源: tradingeconomics)

根據「232 條款」，日本、歐盟及英國都被美國課徵鋼鋁關稅，而相關行業皆希望貿易協定談判能盡快啟動，以解決相關問題。然而，美國與加拿大和墨西哥最新的貿易協議顯示，鋼鋁關稅並未被取消。

Lighthizer 指出，「我們致力於及時完成談判，為美國的工人、農民、牧場主人和商業人士取得實質性結果。」

USTR 在致國會的信件表示，與歐盟和日本的談判將在 90 日限期後盡快展開，但與英國的正式會談將在 3 月 29 日以後開始，在英國按照計畫脫歐之後。



USTR 希望在與日本和歐盟的貿易談判中解決「關稅和非關稅性的壁壘，以實現更公平與更平衡的貿易」，美國與歐洲的商品貿易逆差為 1514 億美元，與日本的則為 689 億美元，其中大部分逆差來自汽車行業。

在與日本貿易方面，USTR 聲明特別指出，美國的汽車、農業和服務業出口商，數十年來一直受到日本許多關稅和非關稅的挑戰，期望能解決這些問題。USTR 將在正式討論開始前至少 30 天，將公佈其談判目標。

此外，上週美國參議員表示，Lighthizer 告知他們，美國政府計劃近期將與菲律賓展開貿易談判，但 USTR 週二的聲明中，並未涵蓋與菲律賓談判的正式計劃。