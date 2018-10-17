〈大國拋美債〉經川普經濟制裁後：俄羅斯連續狂拋美債

美財政部週二 (16 日) 公布最新 TIC 國際流動性報告，數據顯示，俄羅斯又於最新的 8 月份再度減持美債，累計今年至今已拋售美債逾 20 億美元。

此前 4 月份俄羅斯即因為連續拋售美債，被美國財政部移出「主要美債海外持有國」之名單；今年 4 月時，俄羅斯的美債持倉月增率是大幅暴減 50%，5 月份月增率又再度大減近 40%，連續性地瘋狂出清手中美債。

投行高盛 (Goldman Sachs) 對此表示，美國總統川普 (Donald Trump) 針對俄羅斯祭出的一系列經濟制裁，是導致本輪俄羅斯政府狂拋美債的重要原因。

今年 4 月份時，白宮即以俄羅斯暗中干預 2016 年美國總統大選為由，擴大對俄羅斯的制裁，而擴大的新制裁項目包括針對 7 名俄羅斯富豪、12 家公司以及 17 名政府官員進行制裁。

與此同時的是，美債最大的海外持有國中國也同樣出現了巨量拋售，數據顯示，8 月中國持有的美債總額降至 1.165 兆美元，7 月時為 1.171 兆美元，持有量連續 3 個月下滑，但中國仍是全球最大的美債持有者。

在這種背景下，美元資產在全球央行外匯存底中的佔比，也延續近年來的持續下滑的態勢。

據 IMF 數據顯示，美元在全球央行外匯存底中的佔比已經降至 62.3%，創 2013 年來新低，而與此同時，歐元、日圓以及人民幣資產在全球央行外匯存底中的佔比則明顯提升。

美元占據全球央行外匯存底之比例變動 圖片來源：Goldman Sachs

而針對中國相同拋售美債的狀況，市場分析師則認為，中國主要是為了穩固人民幣匯率而出售美債，並非是將「拋售美債」作為貿易戰武器。

BMO Capital Markets 分析師 Jon Hill 說道：「你看到一個緩慢向下減少的事實並不令人訝異，這可能只是為支撐中國的貨幣，以及處理日常的流量。」