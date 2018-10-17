〈大國拋美債〉中國持續拋售美債 持債量創14個月新低

美國財政部週二 (16 日) 公佈的數據顯示，8 月份中國持有的美國國債連續 3 個月下跌，為 2017 年 6 月以來最低水平。分析師認為，在新興市場波動下，中國可能透過拋售美債以支撐人民幣。



數據顯示，8 月中國持有的美債總額降至 1.165 兆美元，7 月時為 1.171 兆美元，持有量連續 3 個月下滑，但中國仍是全球最大的美債持有者。

債券交易員持續觀察中國持有美債的情形，並留意中國是否因與美國的貿易鬥爭，而刻意拋售美債。對此，策略師認為中國是為了穩固人民幣匯率而出售美債，並非將「拋售美債」作為貿易戰武器。



BMO Capital Markets 駐紐約的利率策略師 Jon Hill 表示：「你看到一個緩慢向下減少的事實並不令人訝異，這可能只是為支撐中國的貨幣，以及處理日常的流量。」

Hill 認為，新興市場資產在 8 月面臨拋動，且人民幣在 8 月中旬小幅貶值，因此中國出售美債，他認為 8 月份的數據顯示，中國持有美債量的下滑並不大，未顯現中國因貿易戰而拋售美債。



日本財政部上週公布的數據顯示，日本持有的美債也在 8 月減少至 1.029 兆美元，為 2011 年 10 月以來的最低水平，7 月份時，日本的美債持有量為 1.035 兆美元。日本同時出售德債，而買入英國債券。

儘管中國在 8 月份續減美債持有量，但如同美國財政部長梅努欽所說，他認為想購買美債的人還有很多。數據顯示，8 月外國人購買美債的總額為 631.3 億美元，高於上個月的 189.4 億美元，為 2015 年 6 月以來最大的單月流入量，當中私人投資者佔多數，他們購買美債金額達 555.7 億美元。

分析師表示，大量資金流入美債主要是因為殖利率的攀升，與其他國家的固定收益證券相比，美債殖利率具有吸引力。

10 年美債殖利率 8 月開始時為 3.0%，8 月底以 2.85% 收尾，台灣時間 17 日下午 1 時許，暫報 3.167%，債券價格與殖利率成反向走勢。