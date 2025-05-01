金磚國家外長會議未達共識 巴西強烈譴責全球貿易保護主義

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-01 16:00

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在 4 月 29 日於里約熱內盧舉行的金磚國家（BRICS）外交部長會議中，各成員國未能就聯合公報達成一致，再次突顯這個多邊組織在全球議題上的立場差異。會議結束後，輪值主席國巴西單方面發布聲明，嚴詞譴責全球貿易保護主義升溫，引起國際關注。

據報導，巴西外交部指出，與會各國對當前全球經濟日益碎片化、多邊主義日益式微的趨勢表達強烈憂慮。雖然聲明未明言針對某國，但有觀察認為，這顯然是針對美國總統川普推行的單邊關稅政策提出的。

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中國與巴西在會議中皆對「貿易保護主義再起」表示反對。中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）皆親自出席會議，巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）也強調，成員國一致反對違反 WTO 規範的貿易障礙，雖未點名，但批判意圖明確。

值得一提的是，會議隔日（30 日），中國外交部長王毅與巴西總統盧拉於巴西利亞會晤，雙方重申深化中巴關係的重要性。盧拉高度評價與中國的合作，並明確表示支持中國對單邊主義的反制立場，稱其「令人欽佩」，並呼籲國際社會應團結對抗霸權行徑。

王毅則回應指出，中國與巴西將攜手打造命運共同體，並承諾全面落實雙方領導人的高層共識。他表示，中方反對單邊主義與貿易霸凌，不僅是為了保護自身，更是為廣大發展中國家爭取公平權益。

儘管外交部長們在會議中表達多項共識，但最終未能就完整聲明達成一致，僅由主席國發表「主席聲明」，顯示成員國在對美政策、經濟依存與外交立場上仍存分歧。

據外交消息人士透露，新加入的成員國如埃及與衣索比亞對聯合國安理會改革等議題有所保留，進一步增加協調難度。