聚陽9月獲利飆破3億元 創今年新高 前三季每股稅前6.95元

成衣大廠聚陽 (1477) 公告 9 月份自結獲利，單月稅前盈餘達 3.02 億元，較上月成長達 53.3%，年增率為 39.1%，以 9 月底流通在外股數 2.09 億股計算，每股盈餘 1.45 元，累計前三季稅前達 14.55 億元，年增 15.3%，每股稅前達 6.95 元。聚陽因傳統成衣旺季來臨，9 月合併營收以 31.38 億元創歷史新高紀錄，較 8 月大增逾 48%，年增率逾 23%。獲利方面因成本管控效益顯現，以及匯率穩定的助攻，帶動營益率攀高至 9.5%，單月營業利益達 2.98 億元，為歷史第三高紀錄，月增 66.5%，年增率 27.9%。



而單月稅前盈餘則再度突破 3 億元大關，來到 3.02 億元，為史上第四度單月獲利突破 3 億元的表現，創今年新高與歷史第四高紀錄。展望第四季，該公司聚焦高毛利產品，日前內部上修第四季的獲利成長展望，預估較去年同期將有雙位數成長，明年展望也審慎樂觀。



此外，第 22 屆台北紡織展 (Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS 2018) 將於週二 (16 日) 至週四 (18 日) 展出，聚陽受外資麥格里之邀在南港展覽館召開法說會。