遷廠成本升及高毛利產品比重降 法人估東元Q3每股盈餘約0.42元

東元 (1504) 第三季營收為 123.08 億元，受到小馬達遷廠成本上升，電控因零組件成本上升以及家電業務較高毛利率的空調比重下降，使得單季毛利率恐將下滑，法人估，第三季每股盈餘 0.42 元，全年營收 505.24 億元，年減 8%，每股盈餘 1.47 元。東元原本預期今年在馬達、電控及機電業績帶動，營收可望成長 6-8%，但小馬達及電控業務因中美貿易戰衝擊，營收成長下修至 5% 以下，商用及家用空調營收因景氣不佳恐將下滑 5-10%。法人估，東元今年營收 505.24 億元，年減 8%，每股盈餘 1.47 元。



東元 9 月營收為 42.71 億元，月增 4.66%，年減 2.6%；第三季營收為 123.08 億元，法人估，第三季毛利率為 22.5%，較上季減少 1.6 個百分點，每股盈餘為 0.42 元，年減約 10%，第四季營收約 131.71 億元，季增 7%，毛利率為 22.1，每股盈餘 0.23 元。毛利率下滑主要為小馬達第三季遷廠成本上升，電控因零組件成本上升加上家電業務較高毛利率的空調比重下降。



風電部分，經濟部預計 2025 年完成 5.5GW 離岸風場，東元已與三菱重工簽署 MOU，將風機中發電機交由東元生產，以一支 9.5M 的風機售價約 5 億元，發電機佔風機成本約 15% 計算，一支風機發電機可帶來東元營收 0.75 億元，東元預估最快 2021、2022 年可開始出貨，營收貢獻約 10% 以內。