被盯上！欣興集團昆山兩廠2個半月內 分別遭環保單位開罰

欣興電子 (3037-TW) 今 (15) 日公告，旗下子公司欣興同泰科技昆山廠收到昆山市環境保護局行政處罰決定書，因廢水處理不符合規定遭裁處罰款，這是欣興集團昆山子公司在 2 個半月內第二度因廢水處理問題遭裁罰。

欣興子公司昆山鼎鑫電子在 8 月 1 日被昆山市以同樣廢水處理不符規定，遭裁罰人民幣 38 萬元，這一次則是生產軟板的欣興同泰科技昆山廠，也因建設設備數量與環評數量不符、中水回用率未達環評要求、危廢臨時暫存未規範等因素，遭裁罰人民幣約 65.7 萬，約合台幣 295.65 萬元。

欣興表示，經多次與環保機關溝通，欣興同泰提申辯書酌減裁罰金額，預計可能損失為罰款人民幣 65.7 萬元，未來將進行改善，包括進行環評修編、廢水回收工程提升中水回用率、制定車間危廢貯存標準化等。

PCB 業界人士指出，目前以昆山地區對於廢水排放的檢測最為雷厲風行，不僅要求減排，而且凡工廠所臨河道，先以抽乾河水後由怪手開挖河道，檢查是否埋設暗管偷排，在確定無暗管埋設後，並要求在合法排水口加裝無線傳輸檢測儀器，定時回傳排放水相關資訊，就是要嚴格管理廢水排放。

值得注意的是，昆山、蘇州地區厲行廢水環保排放檢測，先後有台商包括嘉聯益 (6153-TW)、毅嘉 (2402-TW) 等遭環保單位查獲不符規定裁罰，並一度要求停工，而欣興在昆山的兩座廠則是近兩個半月內分別遭到開罰。