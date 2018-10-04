聚焦高毛利訂單 法人估聚陽本季獲利將年增56% 今、明年營運旺

聚陽 (1477)9 月營收優於預期，週四(4 日) 股價逆勢上揚。法人看好其本季聚焦高毛利訂單生產，上修其單季獲利年增率至 56%，今年 EPS 將達 7.52 元，明年受惠產品報價調漲與越南運動新產能第二季投產，營益率將提升，EPS 估 8.73 元。聚陽 9 月營收達 31.4 億元，較上月跳增逾 48%，年增率逾 23%，創歷史新高，優於市場預期。法人指出，因新台幣仍處弱勢格局，預估其單季營益率可達 9.3%，EPS 估達 2.75 元。



法人指出，北美百貨業受惠美國經濟穩健成長，業績優於預期，加上電商也加持北美成衣的銷售成長，因此聚陽的運動品牌新客戶對今年該公司的營收挹注，由去年的 7% 提升到今年的 10%，明年持續放量，品牌客戶提前預定聚陽明年上半年的產能，推升營運動能。



而本季因產能滿，聚焦高毛利訂單生產，加上成本管控效應與匯率穩定等因素，法人認為聚陽單季獲利將年增達 56%，換算 EPS 維持 2 元以上的水準，帶動全年獲利將創三年新高。