聯準會升息使台灣難留外資 台積電遭投行降評

聯昌國際銀行 (CIMB) 在 12 日的報告中指出，由於美國聯準會 (Fed) 持續升息，使美國與台灣的政策利率利差擴大，投資台股相對不具吸引力，將導致外資出走，連帶影響台積電 (2330-TW) 表現，因此調降其目標價格與評級。

聯昌國際銀行下修台積電的目標價格，由每股新台幣 223 元調降至新台幣 211 元，15 日該公司收盤價為每股新台幣 230.50 元，走跌 2.74%。該銀行亦將台積電的評級從持有 (Hold) 下修至減持 (Reduce)。

台積點股價日線走勢圖

聯準會於 9 月 27 日升息 1 碼，將聯邦基金利率上調至 2.0%-2.25% 區間，今年以來已升息 75 個基點，市場參與者預計聯準會將在 12 月再度升息 1 碼。且日前聯準會主席鮑爾表示，美國離達到自然利率還有一段路要走，暗示將維持逐步升息步伐。

同一時間，台灣央行宣布利率「連 9 凍」，重貼現率為 1.375%、擔保放款融通利率 1.75%、短期融通利率 3.625%。今年美國 GDP 增長預期比台灣 GDP 增長高出 1.45%，使聯準會和台灣央行有著不同的政策。

聯昌國際銀行指出，在美國與台灣的政策利率利差持續擴大之下，外資投資台股的機會成本增加，舉例來說，相較於美債，台灣資產變得較不具吸引力，促使外資流出，聯準會升息亦造成台幣貶值。

聯昌國際銀行認為，聯準會終結寬鬆政策時代，加快縮減資產表速度，以及持續升息的政策，將對台股造成威脅，台積電佔台股大盤比重約 20%，因此兩者間表現息息相關。

外資出逃除了影響台股整體走勢之外，台積電也深受其害，該公司的外資持股率高達近 78%。同一時間，台積電的盈收預期將放緩，聯昌國際銀行預測 2018 年財年台積電帳面價值增長率為 11%，2018 年財年為 17%。

該公司認為台積電未來 12 個月的本益比 (P/E) 和股價淨值比 (P/B) 將走低。

(左) 台積電本益比 vs. 股本回報率 (右) 股價淨值比 vs. 股本回報率

然而，聯昌國際銀行表示，若 7 奈米晶片的需求高於預期，且帶來良好毛利表現，台積電股價有望攀升，Micro LED 將是營收增長的另一動力。

通常晶片庫存在此季節相對處於高水平，該行業進行補貨的速度亦對台積電股價有所影響，若消耗庫存的速度比預期中慢，台積電近期的營收增長將面臨下行風險。