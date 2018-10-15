三因素影響 法人提醒：台股持續修正中 短線宜適度減碼

台股 10 月股災尚未落幕，今 (15) 日加權數大跌逾 100 點，再度跌破萬點關卡，投信表示，在美債殖利率、美中貿易戰與電子業營運展望轉向保守等三因素干擾下，台股將持續修正整理，短線宜適度減碼因應。

美國 10 年期公債殖利率攀揚、美股重挫，加上美中貿易衝突目前仍無停火跡象，股市瀰漫空頭氣氛，衝擊亞股走弱，過去一週外資大舉撤出亞股，其中以台股賣超金額最高，遭外資賣超 16.5 億美元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，10 月以來台股大幅震盪，主要是因美殖利率攀升，以及美中貿易戰勢未明等雜音等消息面影響，加上電子業 Intel CPU 缺貨及對上游業者的營運展望趨向保守，進而推升台股風險意識。

台股本處於修正軌道，建議短中期觀察指標上，短期可先觀察反彈力道的強弱；至於中長期則要看美國期中選舉後的白宮對貿易戰的談話力道，以及電子業庫存調整情勢都是觀察重點。

廖哲宏建議，目前台股短線謹慎為宜，如果 11、12 月美中貿易談判有較明朗的進展，可望激勵股市表現；但若談判結果不如預期，預料企業可能有所調整以避開關稅，屆時供應鏈生態將出現變化，台灣科技產業或有爭取訂單機會。

此外，原油價格走勢、美元利差、庫存調整與現存缺貨是否改變，也可能左右台股盤勢，短期建議適度減碼等待方向明確；中期則等籌碼沉澱後，擇優布局等待元月效應。

展望後市，廖哲宏分析，目前台股正進入修正期，回歸基本面與評價面的選股，對題材性或轉機股則應加重籌碼面的判斷。