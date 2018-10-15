ADR推估港股今高開0.28% 本週觀望中美大事

多項不明朗因素繼續籠罩市場，分析認為本週港股波動性仍大，料恒指短線會在 25000 點至 26200 點之間徘徊。據港股美國預託證券 (ADR) 上週五 (12 日) 收報 25873 點推算，預計恒指今 (15) 日高開 72 點或 0.28%。

上週五主要藍籌股 ADR 表現各異，騰訊 (0700-HK)ADR 收報港幣 296.72 元，較港股收盤價高 2.88%；港交所(0388-HK) 收報 202.47 元，較港股收盤價高 0.73%。「三桶油」偏軟，中石化 (0386-HK) 及中海油(0883-HK)ADR 收盤價均較港股收盤價低約 1%；中石油(0857-HK)ADR 收盤價較港股收盤價低 0.84%。

本週中國將公布多項重要經濟數據，包括週二 (16 日) 公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI)，週五(19 日) 公布 9 月零售銷售數據、第三季 GDP 及固定資產投資；市場關注中美貿易戰及人民幣貶值對經濟構成下行壓力。

另外，於香港時間週四 (18 日) 凌晨 2 點，美國聯準會 (Fed) 將公布 9 月貨幣政策會議紀要。

國際貨幣基金組織總裁 (IMF) 拉加德出席 IMF 與世界銀行年會時表示，近期人民幣貶值主要是受強美元影響，人民幣兌一籃子貨幣未大幅貶值，支持中國向匯率靈活波動邁進。

此外她指出，貿易關係緊張及金融緊縮下，市場波動將增加，目前不是放鬆的時候，籲各國做好應對準備。

據耀才證券研究部總監植耀輝分析，目前市場變數多，短期市場主要關注中美情況，中國將公布多項經濟數據，如果未符市場預期，將影響 A 股表現；另有消息指美國可能會將中國列為貨幣操縱國，若屬實，市場氣氛會受影響。

他提醒投資人，目前大盤難有向上動力，基本面弱，在如此反覆的市况下，投資者最好還是「現金為王」，若手上仍有較多股票者，則繼續逢高減碼。

據耀才證券於 9 月及 10 月初進行的問卷調查顯示，散戶對後市悲觀，有 1/3 的受訪散戶認為恒指到今年底將於 25000 點以下收盤，4 成受訪者覺得明年會於 25000 點至 29000 點徘徊，近 3 成覺得恒指明年會跌破 25000 點關口。