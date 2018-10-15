香港財爺表態逐步升息 警告貿易戰難纏且持久

香港財政司長陳茂波表示，利率環境在明年無可避免繼續上升，預期美國將持續升息，而香港超低利率的年代不但結束，可能還會步入逐步升息。他並警告，貿易戰並非單純貿易利益這麼簡單，會相當難纏，甚至曠日持久。

香港銀行於 9 月底陸續上調存、貸款利率，是 12 年來首次升息。陳茂波昨 (14) 日透過網誌撰文表示，雖然美國聯準會 (Fed) 已 8 次升息，但美國的實質利率近 10 年才剛回復正數，加上經濟前景看好，預期美國將會持續升息，而 Fed 自去年 10 月開始的按月縮減資產負債表規模的行動仍會繼續。這對美元匯率和全球利率都有影響，對一些發行美元債券較多的新興市場來說，挑戰不小。

除了面對利率趨升所帶來的挑戰，全球經濟前景亦令人擔憂。陳茂波指出，隨着國際貿易摩擦升溫、美國利率逐步上調、美元轉強和國際資金流出令新興市場匯率及經濟受壓，今年在印尼舉行的國際貨幣基金組織 (IMF)/ 世界銀行年會對經濟前景不太樂觀，今明 2 年的全球經濟增長預測均被調低。

IMF 預測，全球經濟增長今明 2 年分別為 3.7%，中國今明兩年經濟增長則為 6.6% 及 6.2%。

中國經濟前景的陰霾，尤其是中美貿易衝突的發展，令人相當憂慮。陳茂波說，觀乎美國副總統彭斯早前的發言，令人憂慮中美貿易摩擦「並不單純是貿易利益這麼簡單」；以現今美國的經濟、美元的強勢、美元難以取代的國際地位，加上還有選舉，估計這場貿易糾紛會相當難纏，甚至曠日持久。

他認為，中美摩擦所牽動的層面亦不止貿易，影響所及，除了中國之外，還有供應鏈上的其他國家和地區，亞洲區內的供應鏈和經濟格局，可能亦會出現深刻的變化，香港作為全開放經濟體，難以獨善其身。