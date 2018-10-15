中國寶力科技(00164-HK)與浙江久久訂立技術合作協議

中國寶力科技(00164-HK)公布，10月12日，該公司與浙江久久共享傳媒有限公司訂立技術合作協議，內容有關合作開發「新華99」雙屏移動設備及建設「新華99」共享平台。根據該協議，久久與該公司已就新華99項目建立獨家全球合作。

新華99項目源自共享經濟理念，其主要專注於廣告及資料共享。其旨在透過使用雙屏技術之「新華99」移動設備及具備多項功能(包括經濟數據、O2O、在線交易、綜合通訊及社區資源)之「新華99」應用程式APP建立一個社區，以及建立一個融合廣告、資訊、電子商務及社區之全面社區服務平台。新華99移動設備源於是集團YOTA移動設備的轉型，並於其硬件中採用YOTA之雙屏技術。背屏幕可用於上網、閱讀、廣告及電子商務。

該集團將為新華99移動設備之供應商。新華99APP安裝於新華99移動設備內。新華社將於新華99APP發佈全球最新及最有價值之新聞及資訊。

為推廣新華99項目，中國廣告聯合有限責任公司與蘇寧易購集團股份有限公司亦已建立合作，據此，雙方將利用其各自之資源及競爭優勢，並將利用新華99移動設備及新華99APP平台以及於廣告、移動設備及應用程式推廣、獲取用戶及電子商務方面發展緊密整合之合作，以透過提高質量及共享經濟達致消費增加。此外，「蘇寧易購」APP及「蘇寧金融」APP將安裝於新華99移動設備內。蘇寧將利用其線上及線下渠道資源向數百萬家庭推廣新華99移動設備。預期新華99APP將成為一個大型社區。