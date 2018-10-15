調查：逾3成股民料港股年底跌破25000點 平均獲利低於1成

據耀才證券發表的「第四季港股走勢及明年大市前瞻」調查報告顯示，受中美貿易戰拖累，散戶偏向看淡後市，當中有 33% 受訪散戶預估恒指今年將低於 25000 點收結，同時有 60% 受訪者截至 10 月初為止，投資獲利平均少於 1 成。

這份橫跨 9 月至 10 月的調查報告顯示，有 33% 的受訪者預期今年底恒指收盤位於 25000 點以下，49% 則估計會於 25000 至 29000 點收結，僅 18% 受訪者認為恒指年尾會重上 29000 點水平。

截至 10 月初受訪者的看法，與去年底的看法大相逕庭，去年底有 66% 受訪者預期今年恒指會徘徊於 28000 至 32000 點，僅 8% 認為跌破 28000 點。

對於明年的股市看法，近 39% 受訪投資者認為恒指會於 25000 至 29000 點區間徘徊，有 33% 受訪散戶認為恒指有機會重上 29000 點水平，不過預料恒指會跌破 25000 點關口的受訪者亦有 28%。看淡明年恒指因素分別有，貿易戰惡化佔 40%、利率壓力佔 25%、人民幣貶值和資金撤離分別佔 16%、17%。

香港《文匯報》引述耀才證券行政總裁許繹彬表示，受累於外圍多個因素不穩，分別有中美貿易戰、美國升息、新興貨幣大幅貶值，以及義大利政局動盪等事件影響，今年市況較去年波動，受訪散戶於今年的投資獲利表現比去年略為下跌。

調查披露，10 月初為止，60% 受訪者投資獲利表現只屬一般，平均賺幅少於 1 成，與去年底比較，增加 21 個百分點；相反，投資報酬勝於預期，即平均賺幅逾 3 成的比例，僅為 7%，與去年底比較下跌 3 個百分點；至於投資獲利屬理想，即平均賺幅逾 1 成至 3 成的比例，也下跌 10 個百分點，至 20%。

投資類股方面，受訪者於今年獲利最多的前 3 個類股分別為中國銀行股、科技股和醫藥股，前兩者佔 17%、後者則佔 10%，其餘獲利類股則有房地產股、中國企業股和能源股各佔 7%。

預期明年跑贏大盤的前 3 類股，同樣亦是科技股、中國銀行股及醫藥股穩佔頭 3 位，分別佔 16%、13% 及 13%。

投資組合方面，有 42% 受訪者主要以股票作為投資產品，其次是期貨及期權佔 11%，而牛熊證亦有 10%。