〈道瓊暴跌800點〉Cramer：美股止血的4大要素

週三 (10 日) 美股遭拋售，道瓊工業指數暴跌超過 800 點，科技股慘跌，美財經節目主持人 Jim Cramer 指出，美股何時止跌，需關注 4 大要素，分別為美國聯準會 (Fed) 政策、石油價格走勢、運輸成本與美中貿易戰情況。

拋售原因

除了聯準會持續升息、美債殖利率走升以及美中貿易戰之外，Cramer 指出下列可能造成美股拋售的因素。

10 年前美債殖利率走勢

1. 房貸利率

美國 30 年期房貸固定利率上週從 4.96% 攀升至 5.05%，年增高達 1%，為 2011 年 2 月以來的新高水平。美國強勁就業數據推升房貸利率，導致申請房貸量銳減，美國房貸銀行協會 (MBA) 指出，美國上週申請房貸總業務量較週減 1.7%，年減 15%。在無太多房屋交易量的情況下，房屋價格在未來可能會走低。

美國 30 年期房貸固定利率走勢

2. 汽車銷售

汽車業對於利率非常敏感，汽車製造商股票走勢往往被視為經濟指標之一，汽車銷售可反映國內需求經濟指標，PPG 工業集團和盛禧奧 (Trinseo) 紛紛指出，汽車銷售可能面臨瓶頸。福特汽車 (F-US) 今年以來股價已重挫 30.33%，10 日收於每股 8.82 美元。

3. 貸款下滑

企業借貸正在下滑，特別是建築業，週五 (12 日) 摩根大通、花旗銀行和富國銀行將公布最新一季財報，屆時可更清楚貸款需求下滑程度。

美股扭轉走跌頹勢要素

1. 聯準會改變升息步伐

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本月初表示，美國離達到自然利率 (natural rate) 還有一段路要走，暗示聯準會將持續逐步升息。Cramer 認為鮑爾需收回此說法，更仔細研讀經濟數據後再做出決策。

2. 油價走跌

石油價格需要走跌，儘管這可能會對主要石油生產商造成傷害。Cramer 指出，美國對伊朗的制裁，造成供應短缺，而若油價沒有下降，工業和運輸公司將深受商品價格走升影響。

WTI 原油期貨價格走勢

3. 運輸成本下降

Cramer 指出，運輸成本需下降，美國需要更多的卡車司機，因司機受限於一週可上路時間等安全規定，導致司機數量不足，運輸公司需聘請更多的司機。



4. 美中貿易戰

美中貿易緊張局勢需要有減緩跡象，不論是哪一方先低頭，必須向市場釋放出情況不會失控的訊號，向投資者承諾美中貿易戰不會全面爆發。

給投資者的建議

Cramer 給投資者的建議很簡單：「不要與聯準會對做。」

當聯準會實施緊縮政策時，投資者需接受一個事實，就是當升息步伐過快時，股市可能會走跌，這時候出現拋售為可理解的情況。若聯準會拒絕暫緩升息步伐，審視經濟數據，那麼拋售的情況可能會再持續一段時間，這時候投資者需要擁有的耐心。