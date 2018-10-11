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〈道瓊暴跌800點〉Cramer：美股止血的4大要素

美財經節目主持人Jim Cramer。(圖:AFP)
美財經節目主持人Jim Cramer。(圖:AFP)

週三 (10 日) 美股遭拋售，道瓊工業指數暴跌超過 800 點，科技股慘跌，美財經節目主持人 Jim Cramer 指出，美股何時止跌，需關注 4 大要素，分別為美國聯準會 (Fed) 政策、石油價格走勢、運輸成本與美中貿易戰情況

拋售原因

除了聯準會持續升息、美債殖利率走升以及美中貿易戰之外，Cramer 指出下列可能造成美股拋售的因素。

10年前美債殖利率走勢
10 年前美債殖利率走勢

1. 房貸利率

美國 30 年期房貸固定利率上週從 4.96% 攀升至 5.05%，年增高達 1%，為 2011 年 2 月以來的新高水平。美國強勁就業數據推升房貸利率，導致申請房貸量銳減，美國房貸銀行協會 (MBA) 指出，美國上週申請房貸總業務量較週減 1.7%，年減 15%。在無太多房屋交易量的情況下，房屋價格在未來可能會走低。

美國30年期房貸固定利率走勢
美國 30 年期房貸固定利率走勢

2. 汽車銷售

汽車業對於利率非常敏感，汽車製造商股票走勢往往被視為經濟指標之一，汽車銷售可反映國內需求經濟指標，PPG 工業集團和盛禧奧 (Trinseo) 紛紛指出，汽車銷售可能面臨瓶頸。福特汽車 (F-US) 今年以來股價已重挫 30.33%，10 日收於每股 8.82 美元

3. 貸款下滑

企業借貸正在下滑，特別是建築業，週五 (12 日) 摩根大通、花旗銀行和富國銀行將公布最新一季財報，屆時可更清楚貸款需求下滑程度。

美股扭轉走跌頹勢要素

1. 聯準會改變升息步伐

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本月初表示，美國離達到自然利率 (natural rate) 還有一段路要走，暗示聯準會將持續逐步升息。Cramer 認為鮑爾需收回此說法，更仔細研讀經濟數據後再做出決策。

2. 油價走跌

石油價格需要走跌，儘管這可能會對主要石油生產商造成傷害。Cramer 指出，美國對伊朗的制裁，造成供應短缺，而若油價沒有下降，工業和運輸公司將深受商品價格走升影響。

WTI原油期貨價格走勢
WTI 原油期貨價格走勢

3. 運輸成本下降

Cramer 指出，運輸成本需下降，美國需要更多的卡車司機，因司機受限於一週可上路時間等安全規定，導致司機數量不足，運輸公司需聘請更多的司機。

4. 美中貿易戰

美中貿易緊張局勢需要有減緩跡象，不論是哪一方先低頭，必須向市場釋放出情況不會失控的訊號，向投資者承諾美中貿易戰不會全面爆發。

給投資者的建議

Cramer 給投資者的建議很簡單：「不要與聯準會對做。」

當聯準會實施緊縮政策時，投資者需接受一個事實，就是當升息步伐過快時，股市可能會走跌，這時候出現拋售為可理解的情況。若聯準會拒絕暫緩升息步伐，審視經濟數據，那麼拋售的情況可能會再持續一段時間，這時候投資者需要擁有的耐心。

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