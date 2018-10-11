El-Erian：美股遭拋售 並不會終止Fed的升息步伐

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 週三 (10 日) 接受美財經媒體訪問時表示，美股下跌不會阻止美國聯準會 (Fed) 的升息步伐，但他認為這是件好事。



El-Erian 在財經節目中指出，他認為 10 日美股遭拋售，並不會中斷聯準會利率正常化的政策。

另一方面，El-Erian 表示，「我們該習慣站在基本面的基礎上看待事情，而不是站在央行決策上，這種轉換不是容易的，將會有波動性，但以長期來看，這樣對市場的健康和穩健性會更好。」

聯準會今年已上調利率 3 碼，最近 1 次升息在 9 月底，造成美國長債殖利率在 10 月攀升至多年高點，11 日下午 12 時許，10 年期美債殖利率暫報 3.157%。

10 年期美債殖利率走勢

美國聯準會今年將再召開 2 次會議，市場預期該行將在 12 月升息 1 碼，投資者對於利率迅速攀升的擔憂，導致美股遭拋售。10 日，道瓊工業平均指數收盤暴跌超過 800 點，為 2 月份以來的最大跌幅。標普 500 指數跌幅達 3.3%，跌破 50 日和 100 日移動均線，納斯達克綜合指數重挫 4%。

道瓊工業平均指數日線走勢圖

El-Erian 指出，市場需從流動性驅動轉變成由基本面驅動的市場，而他將這種轉換比喻成飛機在高空中時更換引擎，波動是一定會出現的，因此他對於股市下滑並不感到意外。

由於美國經濟強勁增長，El-Erian 預計回調將會是暫時的，此外，他指出，財政支出、家庭收入和商業投資將成為美國經濟增長的動力，看好未來兩年美國的增長前景。



他預計美國今年和明年經濟增長率將達到 3%，高於國際貨幣基金組織 (IMF) 的預測，IMF 估計美國今年的增長為 2.9%，且將 2019 年增長從 2.7% 下修至 2.5%。

El-Erian 認為 IMF 對美國的經濟增長看法過於悲觀，然而，他指出，與中國的貿易糾紛可能會對美國經濟造成影響，但他預測美中貿易戰全面爆發的機率只有 25%，因為中國最終可能會向歐盟、墨西哥、加拿大與韓國一樣，達成一定程度的妥協。