美9月CPI增幅低於預期 美股盤前 標普 500、那斯達克期指由跌轉漲

美國 9 月消費物價指數 (CPI) 增幅低於預期，受此消息影響，今 (11) 日美股盤前，標普 500、那斯達克期指由跌轉漲，道瓊期指跌幅迅速收斂。

美國 9 月 CPI 月增 0.1%，低於預期 (0.2%)；年增 2.3%，亦不及預期 (2.4%)。

根據 CNBC 報導，上述消息一出，10 年期美債殖利率隨即自 7 年高點回落，降至 3.167%。

台北時間週四晚間 9 點 14 分，Investing.com 數據顯示，一度大跌逾 230 點 (跌幅逾 0.9%) 的道瓊期指，跌幅收斂至 0.24%(下跌 60 點)，標普 500 期指上漲 0.02%、那斯達克期指上漲 0.17%，擺脫稍早的跌勢。

道瓊期指跌幅收斂。(圖：翻攝自 Investing.com)

昨日美股重挫，標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

受美股拖累，週四亞股哀鴻遍野，日經 225 指數收跌 3.89%；南韓股市收跌 4.44%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

週四歐股早盤，泛歐 Stoxx 600 指數跌逾 1.8%，觸及 20 個月低點，金融股、科技股跌勢最劇。

美股創 2 月以來最大跌幅，美國總統川普把矛頭指向聯準會 (Fed)，稱 Fed「瘋了」，升息是個錯誤。

不過，包括英國央行行長卡尼、國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德，以及渣打主席韋浩思等人，皆對 Fed 主席鮑爾的作為，表達認同。

週三美股收盤後，白宮新聞秘書 Sarah Sanders 透過聲明表示，雖然股市下跌，但美國經濟仍「極為強勁」。