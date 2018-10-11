〈道瓊暴跌800點〉80%的科技股跌入修正區域 第3季營收不穩定

在聯準會持續升息步伐之下，投資者感到擔憂，週三 (10 日) 美股慘遭拋售，科技股一向是華爾街機構最看好的產業，但在歷經近期走跌後，高達 80% 的科技股落入修正區域。

10 日收盤之後，標普 500 指數的 65 檔科技類股中，有 52 間公司從過去 52 週高點下跌至少 10%，那斯達克綜合指數大跌 4.08% 至 7422.05 點，費城半導體指數重挫 4.46% 至 1242.10 點。

那斯達克綜合指數

過去 52 週，威騰電子 (WDC-US) 跌幅達 49.4%，應用材料 (AMAT-US) 大跌 44.8%，惠普公司 (HPQ-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 的跌幅分別達 10.4% 和 11.4%。

威騰電子股價日線走勢圖

另一方面，巴克萊銀行的資深網路分析師 Ross Sandler 警告，如亞馬遜和 Alphabet 等網路公司，第 3 季獲利可能不穩定。他指出，許多網路公司在今年第 2 季營收不如預期，此為金融危機以來首度發生的現象，當中許多公司在隨後下調第 3 季的營收預期。



下修營收預期的因素包括外匯環境不利、歐洲監管變化、世界盃以及分析師給出不切實際的增長目標。Sandler 在給客戶的報告中指出，在過去幾週，科技股開始反映出這些具挑戰性的背景，因此巴克萊銀行認為，投資者將步入較不穩定的營收季。

Sandler 預期多間公司將下修營收預期，並警告投資者該為表現不如預期的財報做準備。他預計 Alphabet (GOOGL-US) 表現為「普通」，eBay(EBAY-US) 營收符合預期，亞馬遜 (AMZN-US) 的表現「好壞參半」，社群公司推特 (TWTR-US) 和 Snap 公司 (SNAP-US) 表現「慘淡」。

推特股價日線走勢圖

然而，Sandler 指出，科技股大跌或美股遭拋售，並不是非常特別的事情，在過去 10 年中，股市常出現修正，但在走跌之後，最終股市將攀上新高，巴克萊銀行仍看好美股長期表現。