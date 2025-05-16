美線詢單量激增 中國「搶艙熱」湧現 運價漲勢洶洶？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-16 06:00

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「最近櫃子好緊張，經常拿不到櫃子，拿不到艙位。」從事貨代工作的鍾女士坦言，這周櫃子很多都拿不到，碼頭櫃子少了，運費就開始漲。

近日美中兩國宣布相互取消 91% 關稅，修改加徵的 34%「對等關稅」，其中 24% 關稅暫停加徵 90 天，保留剩餘 10% 關稅。

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據《財聯社》周四（15 日）報導，上述措施落實以來，多家貨代企業的美國航線詢單量激增。美線貨運量明顯提升，貨櫃運輸市場出現搶運潮，艙位緊張。

中國（深圳）綜合開發研究院物流與供應鏈管理規劃研究所所長王國文表示，傳統意義上來說，7 月至 9 月是聖誕發貨季，碰上補庫存、累積未來庫存，未來 90 天會是航運高峰。

在王國文看來，關稅增減導致運力波動，美中在 90 天過渡期結束前的談判，決定航運是否能夠平緩。下半年航運市場，特別是美線，將會在緊張波動中度過，貨主和承運人都應該有充分準備。

據《路透社》周三報導，貿易追蹤機構 Vizion 公布的數據顯示，在美國和中國互降關稅之後，在美國下單的從中國到美國的貨櫃運輸預訂量飆升近 300%。

Vizion 策略商業發展副總裁 Ben Tracy 表示，截至 5 月 5 日的七天平均預訂量為 5,709 個 20 呎標準貨櫃，而截至 5 月 14 日的七天平均預訂量暴增 277% 至 21,530 個 20 呎標準貨櫃。

據《財聯社》報導，從廣州發貨到美東的海運周期，至少需要一個月，到美西最快十餘天。當前，趁關稅「窗口期」搶發貨的外貿廠家不在少數。

「本身有些廠家是有貨物囤積的，只是之前不發貨，看到關稅下調了，很多都是馬上要出貨。現在廣州南沙港和深圳鹽田港走美線的艙位，都有一定緊張，這幾天訂艙的還是挺多。」一家貨代公司歐美航線業務負責人表示。

該歐美航線業務負責人說，有些人在觀望，但整體還是訂艙多。客戶訂下周的話，不一定有位，因為現艙沒有了。

業界預計，隨著美線出貨量不斷增長，接下來運價有望水漲船高。