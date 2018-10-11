【馮冠華專欄】 美股崩盤，中港股市終極一跌？

今天推介 - 不作推介

1）上日港股市況總結 ：恆指週三早段曾大升逾 320 點，但在市場憂慮中美貿戰再升級及午後騰訊 (700) 急跌拖累下，指數以全日低位 26193 點收市，上升 20 點，勉強結束六連跌。大市成交按日上升約 1% 至 862 億。滬深港通總成交按日持平在 88 億，流向仍為淨流入，金額回落至 10.3 億。北向資金再錄約 16 億的淨流出。藍籌股 30 升 18 跌 2 持平。板塊方面，煤炭股繼續受惠於限量政策而做好，中資電訊股受大行報告推介下也上升，昨天因研究報告而急跌的吉利（175）、安踏（2020）和李寧（2331）均有反彈，基建及公用股的表現也較強。相反，騰訊在多間劵商調低目標價而再創一年新低，隔晚 Super Micro Computer 再急挫也令聯想（992）及中興（763）受壓。中資劵商及本地地產商也相對較弱。旺旺（151）也因大行唱淡而大挫逾 6%，是表現最差藍薵。做空方面，佔大市成交回落至較健康的 12.4% 水平。牛熊証街貨最新比例是 40:60，重貨區方面，熊証重貨區仍在 27100-27149，牛証則無重貨區，街貨仍分散在 25600-26099。

簡評 ： 市況不佳，大行報告更見威力。昨天騰訊的下跌和中移動的大升可見一斑。可能有讀者發覺大行們縱使調低騰訊的目標價，但這些目標價仍比現價高很多（全都仍在 $400 或以上），那麼這是否買入的機會？筆者的答案是否定的。須知大行有可能用不同理由不斷出報告，令每次下調目標價幅度較溫和，從而令之前的報告不太丟臉。在遊戲盈利面對前所未有的不確定性，昨天的下調可能只是他們的第一波。反而，筆者有興趣知道的，是在沒有甚麼新聞下，大行們為什麼那麼齊心一起在同一日出騰訊的研究報告？無論如何，筆者也應提醒大家，週二早報所寫的 $275 價格，是假設遊戲收入下跌 3 成及 25 倍本益比而推算出來。若用最壞的假設，即遊戲收入全失及更保守的 20 倍本益比，得出的價格可低至 $180；所以讀者不要誤解 $275 是吸引的進場價。簡單的說，不要接掉下來的刀子！

中移動是筆者在 9 月台灣硏討會推介的其中一間公司。所持的論點是數據收入快速增長，足以彌補話音等收入的下降；再加上穩定息率及偏低估值，當時推算股價有上調空間。昨天股價已突破 $80，筆者覺得其同業反有更值愽空間。中電信（728）、中聯通（762）及中通服（552）是大路之選。鐵塔（788）是較另類，股價上市後因中電信和聯通合併的傳言而下挫，雖然這已被否決，但股價還沒有收復之前的失地，但在最近大盤調整下股價也能守穩，所以應有追落後之空間，可留意。

美股昨晚大瀉逾 3%，並一口氣跌穿 10 天及 50 天線。下跌並非有突發原因，理由又是債息和貿易戰憂累；累積升幅太多了吧。港股今天跟跌也在所難免。中港股市今年已大幅跑輸，今天是否終極一跌？留意 A 股能否守穩熔斷底的 2638 了。

2）美股市況總結 ：股災？！受債息和貿易戰憂累影響，美國三大指數週三大瀉，科技股更是重災區。道指以接近全日低位收盤，大跌 832 點或 3.15%。標指及納指則分別下跌 3.29% 及 4.08%。美滙指數最新在 95.46%。十年期債息則下跌至 3.174%。紐約期油下滑至 72.67 美元，VIX 則急升約 44% 至 22.96。港股 ADR 下跌 532 點，相當於恆 25661 點水平，當中騰訊 ADR 比香港收市再下跌 3.1%，折合港幣 $277.45。

3）個股訊息 ：（資料來源 - 信報、蘋果日報）鞍鋼股份 (347) 發盈喜， 預期今年首 9 個月淨利潤按年升 80.5%。

長城汽車 (2333）公布，9 月汽車銷量 8.67 萬輛，按年減少 15.01%。累計首 9 個月，汽車銷量為 67.67 萬輛，按年減少 4.09%。比亞迪 (1211）公布，9 月份汽車銷量 4.79 萬輛，按月增加 14.5%；其中，新能源汽車銷量 2.79 萬輛，按月增加 27.77%。

4）新股訊息 ：四隻新股今天登場，內地金屬鋰生產商江西贛鋒鋰業 (1772）暗盤收報 16.06 元，較招股價 16.5 元，跌 0.44 元或 2.67%。內地房地產開發商美的置業(3990) 暗盤收報 16.6 元，較招股價 17 元，跌 2.35% 或 0.4 元。大發地產 (6111) 暗盤收報 4.15 元，較招股價 4.2 元，跌 1.19% 或 0.05 元。至於藝術品拍賣行東京中央拍賣 (1939) 暗盤則險守招股價，平收 1.5 元。

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