【馮冠華專欄】氣氛糟透，恆指或先再屠牛

10 月 9 日推介 - 敏華（1999）

1）上日港股市況總結：雖然人行宣布降準，但上証在假後復市低開低走，全日受壓並以接近全日低位收市。恆指走勢也類似，以全日高位高開後 152 點後迅速回落，盤中更創今年新低的 26188 點，最終收報 26203 點，下跌 370 點並錄五連跌。大市成交按日上升約 25% 至 966 億。滬深港通總成交約 130 億，流向為淨流入，金額約 11.8 億。值得關注的，是北向資金錄 97 億的淨流出，為開通以來第二高。藍籌股 7 升 43 跌。

板塊方面，澳門博彩股再受大行調低博彩收入預測而重挫，內房、物管、手機設備、內險、石油、油服、鋁業、本地零售、內航、煤炭、教育、醫藥等板塊表現疲弱；表現較好的只是部分防守股而巳。股王騰訊（700）更跌破 $300，再創一年新低。做空方面，佔大市成交回落至 14.4%，仍屬高水平。牛熊証街貨最新比例維持在 43:57，重貨區方面，熊証重貨區仍在 27500-27549，牛証則下移至 26150-26199。

簡評：縱使 A 股昨天全日受壓，但國家隊可說無影無蹤；或許是在假前，A 股已累積一點升幅，更甚的可能是現價還和熔斷敏感價有點距離，還有