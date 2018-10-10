【馮冠華專欄】中美關係有再惡化危機，港股仍處易跌難升格局

10 月 10 日推介 - 新鴻基地產（16）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆偏軟，指數早段曾下挫 135 點至今年新低的 26067 點，及後在 A 股回升時又轉跌為升，最多曽上升 164 點，午後在 A 股回吐及騰訊（700）走低下又轉跌，雖然人行宣布降準，但上証在假後復市低開低走，最終收報 26173 點，下跌 30 點並錄六連跌。大市成交按日下跌約 12% 至 854 億。滬深港通總成交按日下跌約 32% 至 88 億，流向仍為淨流入，金額上升至 14.8 億。北向資金再錄約 30 億的淨流出。藍籌股 18 升 28 跌 4 持平。

板塊方面，石油、油服、煤炭、風能、基建及燃氣股較強，本地地產商和小型建築股也有追捧。相反，體育用品公司安踏（2020）及李寧（2331）急挫，理由是有大行報告指競爭惡化。澳門博彩和手機設備板塊也表現疲弱。股王騰訊（700）以全日低位 $293.8 收市，再創一年新低。做空方面，佔大市成交維持在 14.5%，仍屬高水平。牛熊証街貨最新比例維持在 37:63，重貨區方面，熊証重貨區下移至 27100-27149，牛証則無重貨區，街貨分散在 25600-26099。

簡評：若單從收市的點數看，中港股市疑似風平浪靜，但有留意即市走勢的，都不難察覺兩地股市基本上和離岸人民幣全日的走勢吻合，上午漲，下午回，離岸人民幣收市後又打回原形的 6.93，莫非國家隊真的在匯市？有消息指美國財政部正在考慮是否在下星期出台的報告中，把中共列為貨幣操縱國 *，也有消息指中方若不提交讓步清單，川習會也不會發生。消息面上越描越黑，一波未平，一波又起，國進民退，全面備戰，易跌難升，難言回穩。指標上，北水連續兩天的淨流入和牛証街貨已偏少是比較正面的而已。

騰訊連續 21 天回購股份，但股價卻拾級而下，可能市場正反映筆者所擔心的盈利問題。昨天已花了㸃篇幅，不再談了。安踏和李寧的急跌又是大行在市差時的傑作；「Adidas 減價促銷，安踏和李寧電子商務渠道亦進行進取回應」，單是這標題以夠駭人。有趣的是其他較小的公司如特步（1368）及 361 度（1361）甚至寶勝（3813）的跌幅卻相對溫和，是否只是季節性的一次性促銷仍有待觀察，但安踏和李寧的本益比不算便宜，也正是死穴所在。

至於本地地產商，昨天板塊升幅溫和但全面，相信這或和今天公佈的香港施政報告有關。林鄭特首昨指出是次報告涉及 250 項新措施，包括土地房屋、醫療、福利等。在土地供應報告出台前，一般相信特首未必在房屋政策上太進取，但新地（16）和恆基（12）等農地大囤家確有炒作憧憬。另外，小型建築股，筆者不建議跟進。

* 東方日報：一旦某國被美國財政部認定為「貨幣操縱國」有何後果？首先，該經濟體須在 1 年內採取適當政策糾正匯率被低估和外貿盈餘的狀況。同時，美國商務部可以藉機進行貿易制裁，例如懲罰性關稅。

2）美股市況總結：受債息波動影響，美國三大指數週二也大幅上落並個別發展。道指早段在債息走高下曾下跌逾 160 點，但最終跌幅又因債息回軟而收窄至 56 點或 0.21%。標指及納指則分別下跌 0.14% 及上升 0.03%。美匯指數最新在 95.67。十年期債息則在 3.206%。紐約期油最新在 $74.71 美元，港股 ADR 下跌 48 點，相當於恆 26124 點水平，當中騰訊 ADR 比香港收市再下跌 1.2%，折合港幣 $290.28。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：騰訊 (700)、敏華（1999）、石藥（1093）及中國燃氣(384) 等在昨天繼續回購股份，但新奧能源（2688）及金斯瑞（1548）則在昨天沒有繼續。

龍源電力 (916) 公布，9 月完成發電量 359.74 萬兆瓦時，按年增加 11.22%。其中，風電增加 14.03%，火電增加 0.75%，其他可再生能源發電量增加 5.7%。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com