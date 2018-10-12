【馮冠華專欄】美股再暴跌，但中港股市卻有空間背馳

10 月 12 日推介 - 中移動（941）

1）上日港股市況總結：受美股週三大瀉影響，中港股市週四也大幅低走。恆指低開約 800 點，盤中曾因 A 股跌破熔斷底而大跌 1067 點，最終以 25266 點收市，下跌 926 點。大市成交按日大升約 62% 至 1397 億。滬深港通總成交也按日上升約 68% 在 148 億，流向仍為淨流入，金額回落至 5 億。北向資金再錄約 36 億的淨流出。50 隻藍籌股全軍覆沒，跌幅由 0.22% 至 7.29%。全日能上升的股票只有 118 隻（這還包括了多隻的反向 ETF），而下跌則有 1887 隻之多。



板塊方面，當然以公用及防守股跌幅較溫和，而弱勢股如吉利（175）、碧桂園（2007）及騰訊（700）等則見沽壓嚴重。做空方面，佔大市成交又回升至約 15% 水平。牛熊証街貨最新比例是 19:81，重貨區方面，熊証重貨區仍在 27100-27149，牛証被大量收回，街貨已零星分散在 24650-25149。

簡評：在債息攀升及中美關係有惡化跡象下，累積升幅頗大的美股在週三也難獨善其身，當然最語出驚人的，莫過於川普把大跌怪罪於鮑威爾的聨儲局，在慘淡的市況確令大家啼笑皆非。美股向全球輸出不安，中港股巿昨天的大跌正是信心危機的表現。



投資者最關心的，應是這下跌會否持續及在何時炒底？筆者的愚見是除非看到中美關係有所突破，不然的話，難言轉勢，入巿也只能博短線技術性反彈而已。從川普揚言再加關稅，下週美財政部會否標籤中國為貨幣操縱國，副總統彭斯的對華言論，間諜風波甚至傳言不收留中國留學生等事件，要關係突破，談何容易。中期選舉會是變數，但亦難寄於厚望。

港股短線已嚴重超賣，牛証也在昨天幾近滅族，北水也見連續性的淨流入，指標上確有反彈的條件。收市後見報導人行行長易綱指「現在槓桿穩住了，是個重大的變化」，又有傳聞指將設立萬億元的平準基金，離岸人民幣也回升至 6.9，且看國家隊會否粉墨登場，又或是在週末再有政策出台了。A 股不彈，港股不升，已是公律，留意中資金融股的 A 股吧，歷史顯示他們正是維穩的重要棋子。

美股再暴跌，但港股 ADR 卻小彈，預示港股今天未必跟跌。筆者相信關鍵在於 A 股能否正面反映上述的消息。那麼港股可買什麼？雖不能定位為錯殺，但一些在調整前後均呈現較強勢的應是首選。在筆者的監察表中，選擇也不多。可留意的，包括昆侖能源（135）、中移動（941）、香港電訊 - SS(6823)、數碼通（315）；甚至滙豐（5）及恆生（11）。

2）美股市況總結：美國三大指數週四再重挫。道指最多曾大跌 699 點，但有消息指習特或在下月 G20 峰會時對話令跌幅輕微收窄，最終報跌 546 點或 2.13%。標指及納指則分別下跌 2.06% 及 1.25%。美滙指數回軟至 95.04，十年期債息則下跌至 3.146%。紐約期油下滑至 71.14 美元，VIX 則急升約 9% 至 24.98。港股 ADR 卻上升 11 點，相當於恆 25277 點水平，當中騰訊 ADR 比香港收市反彈 2.9%，折合港幣 $274.62。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：安踏體育（2020）公布，今年第 3 季的安踏品牌零售金額按年錄得中雙位數升幅。至於第 3 季其他品牌的零售金額，按年錄得 90% 至 95% 升幅。

華能新能源（958）宣布，今年首三季，完成總發電量 1801.1 萬兆瓦時，按年增長 12.7%。單計 9 月，總發電量 166.97 萬兆瓦時，按年增長 3.7%。其中，風電發電量增長 3.7%，太陽能發電量增長 3.6%。

華晨汽車（1114）宣布，以 290 億元（人民幣 ‧ 下同），向寶馬出售與其之合資公司華晨寶馬 25% 股權。華晨預期，出售事項將錄得收益，並將根據交割時的情況，考慮所得款項淨額的用途，當中的潛在用途包括派特別股息、撥支業務發展機會及公司之一般營運資金需求。

4）新股訊息 ：兩隻新股今天掛牌，昨暗盤價均穿底。本港鋼鐵及金屬工程公司恒益控股（1894）暗盤收報 0.73 元，較招股價 0.85 元，跌 14.12% 或 0.12 元。至於在創業板掛牌的本港人力資源服務供應商高奧士國際（8042），暗盤則收報 0.221 元，較招股價 0.3 元，跌 0.079 元或 26.33%。



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